Prezident Partizána Bardejov o zadržaní sponzora: Máme obrovský problém

V kádri Bardejova nastanú škrty, z druhej ligy nevystúpi.

23. júl 2019 o 14:38 Daniel Dedina

BARDEJOV. Bardejovský futbal sa znova ocitol v problémoch.

Nie tak dávno tamojší priaznivci tŕpli, či sa klub prihlási do druhej ligy, urobil tak až na poslednú chvíľu.

Po tom, čo sa novým generálnym riaditeľom klubu a hlavným sponzorom stal Dávid Gedeon sa zdalo, že situácia sa upokojila.

Avšak len na pár dní.

Mladého finančníka minulý týždeň zadržala polícia.

Aktuálne sedí vo väzbe a hrozí mu niekoľkoročné väzenie.

Akcionárom klubu nie je, vyrovnal dlhy

„Jediný potenciálny sponzor, ktorého sme do bardejovského futbalu získali, je mimo. K predmetu podnikania pána Gedeona sa vyjadrovať nebudem, poznali sme sa krátko. Súdiť ho nebudem, na to sú iní. Keď robil niečo mimo zákon, tak to, samozrejme, nie je správne a ja i klub sa od toho dištancujeme. Nebyť jeho, áčko by som do druhej ligy neprihlásil, to poviem na rovinu. Máme obrovský problém,“ priznáva na margo vzniknutej situácie prezident Partizána Bardejov Stanislav Soroka.

Jediný muž, ktorý po Gedeonovom vstupe do bardejovského futbalu ostal vo vedení klubu na svojom poste.