Dá si mamin obed a ide hrať za Demjatu. Šesták si užíva súčasnosť

V Poprade mu robia radosť mladí, na trávnik ho to neťahá.

24. júl 2019 o 0:00 Daniel Dedina

DEMJATA. Novú životnú etapu začal s úsmevom.

Bývalý dlhoročný futbalový reprezentant Slovenska Stanislav Šesták presedlal do funkcionárskej sféry.

Kopačky pritom stále nezavesil úplne na klinec. Nastupovať bude za rodnú Demjatu.

Futbalisti FK Demjata vstúpili do tohtoročného Slovnaft Cupu suverénnym spôsobom.

Nováčik IV. ligy Sever vyprevadil v prvom kole Fintice domov s nádielkou 8:1.

Hladký triumf podčiarkol troma gólmi práve Stanislav Šesták, ktorý skóre otváral i v závere pečatil.

Jeho obnovená premiéra v drese materského klubu tak dopadla nanajvýš úspešne.

Stano, ako chutil návrat do súťažného futbalu v drese Demjaty?

„Teší ma, že sme v pohári vyhrali a postúpili do ďalšieho kola. V ňom budeme hrať s treťoligistom zo Šarišských Michalian, kde máme troch našich chlapcov z Demjaty. Bude to pekné derby, môže prísť znova veľa ľudí. Je to príjemné spestrenie. Taký bol aj môj pocit z návratu. Zároveň to bolo trochu zvláštne, hrať za Demjatu oficiálny zápas. Iné ako keď som si prišiel len tak zahrať v dovolenkovom období. Vnímam to pozitívne, užil som si to. Verím, že aj diváci a spoluhráči.“

Zdá sa, že plynulo pokračujete v strieľaní gólov ako na bežiacom páse.

„Najmä v druhom polčase sme mali veľa šancí, zahrali sme v ňom vynikajúco a niektoré góly už boli do prázdnej brány. Mohlo ich byť ešte viac, ale nie som tam preto, aby som šiel lámať rekordy. Chcem chlapcov zadirigovať a aby sa niečo naučili. Okrem mňa dal hetrik aj mladý 19-ročný Kendra, ktorý je v Demjate druhý rok. Ak prispejem k tomu, aby on i ďalší videli ako a kde si majú nabehnúť, ako si majú pýtať loptu a podobne, tak budem za to vďačný a šťastný.“

Aj keď ste rodákom z Demjaty, o vašich začiatkoch v tomto klube sa veľa nevie, keďže ste od útleho detstva vyrastali v Tatrane Prešov.

„Zo začiatku som kvôli nízkemu veku hral ešte bez registračky, potom som bol zaregistrovaný v Demjate. V tom čase neboli prípravky, ako deväťročný som hral aj proti štrnásť či pätnásťročným chlapcom. Do Tatrana som šiel po skončení piateho ročníka.“

Trénerom súčasného áčka Demjaty je váš o päť rokov starší brat Rudolf. S akými pokynmi vás v súboji s Finticami vyprevádzal na ihrisko?