Majerský ohlasoval čínskych investorov na východe. Zatiaľ neprišli

Záujem utíchol, je otázne, či niečo vôbec bude.

25. júl 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Mala to byť obrovská investícia.

Spoločnosť Shanxi First Construction Group z Číny prejavila záujem o investovanie v Prešovskom kraji.

Miliardová firma chcela prísť na východ

Presne pred rokom to avizoval predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (PSK), ktorý s Číňanmi rokoval o možnosti využitia niektorého z desiatich pripravených priemyselných parkov v kraji.

Malo ísť o zaujímavú investíciu, keďže Shanxi First Construction Group Co., Ltd. je spoločnosť s miliardovými obratmi v Číne a je najväčšou integrovanou stavebnou skupinou v provincii Shanxi.

Investuje do infraštruktúry, do stavby ciest, mostov, železníc, letísk, podniká tiež v chemickom priemysle či výrobe konštrukčných materiálov. Podieľa sa zhruba na stovke projektov po celom svete.

Na Slovensku jej chystaná investícia zmrzla. Číňania z Shanxi prejavili záujem o poľnohospodárstvo, stavebníctvo a drevospracujúci priemysel, prípadne developerskú činnosť, bližšie to však nešpecifikovali.

„Je to veľká príležitosť pre Prešovský kraj,“ hovoril pred rokom župan Milan Majerský, pričom dodal, že PSK chce byť nápomocný pri snahe dotiahnuť čínskeho investora na východ.

K stretnutiu v Prešove vtedy došlo po Majerského návšteve Číny.

SARIO zaryto mlčí

Zisťovali sme, čo sa s investíciou Shanxi First Construction Group deje, keďže po roku už o nej nepočuť.