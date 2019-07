Po 26 rokoch sa vyhliadková loď dotkla opäť hladiny Domaše

Spustenie na vodu si prišli pozrieť stovky ľudí. Pozrite si video.

25. júl 2019 o 18:24 Michal Ivan

NOVÁKELČA. Po 26 rokoch sa loď vo štvrtok popoludní šťastne vrátila na vodnú nádrž Domaša.

Príchod si prišli pozrieť stovky nadšených ľudí.

Starosta obce Kvakovce už prezradil, kedy by verejnosť mohla absolvovať prvú okružnú plavbu a aj ďalšie plány s vyhliadkovou loďou.

Pripravujú požehnanie lode

Loď Bohemia vyrazila z Prahy 16. mája na cestu dlhú 2 800 kilometrov cez sedem krajín Európy, stovky miest a obcí až na vodnú nádrž Veľká Domaša.

Posledný približne 90-kilometrový úsek musela zdolať po súši.

Loď preložili z rieky na prevozný podvozok špeciálnym žeriavom s nosnosťou 780 ton ešte v utorok a čakali ju dva dni cesty po súši.

Vo štvrtok sa loď šťastne dostala až k vodnej hladine Domaše, presnejšie do rekreačnej oblasti Nová Kelča (okres Vranov nad Topľou).

Tam ju prišli privítať stovky zvedavcov, ktorí sledovali každý meter náročnej prepravy.

Nadšenie neskrýval ani starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ (nezávislý), ktorý bojoval za jej návrat.

„Bolo nás viacero, ktorí verili, že sa loď raz na Domašu vráti. Myslím si, že je to zdar všetkých ľudí, ktorí sa o to pričinili. Počnúc jednotlivými aktivistami, ktorí upozornili na to, že loď na Domaši nie je, a končiac vládou Slovenskej republiky, ktorá nám poskytla financie. Všetkým týmto ľuďom patrí veľká vďaka, je to spoločné dielo mnohých ľudí,“ vysvetľuje starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.

V príprave je aj slávnostné požehnanie lode, ktoré sa plánuje na 11. august.

Plavidlo by mal požehnať arcibiskup Bernard Bober a súčasťou celého programu by mal byť okrem rôznych súborov aj koncert Filipa Jančíka s kapelou priamo pri vode.

Celý program by mal vyvrcholiť veľkolepým ohňostrojom odpaľovaným z vody.

Pre ľudí ju sprístupnia o niekoľko dní

Pred položením lode na vodnú hladinu Radovan Kapraľ vysvetlil ďalšie plány.

„Dnes, ako loď položia na hladinu, bude niekoľko dní potrebných na to, aby zmontovali súčiastky ako zábradlie, strecha a všetko to, čo bolo demontované kvôli preprave. V čo najkratšom čase by sme chceli sprevádzkovať plavidlo tak, aby slúžilo verejnosti,“ povedal Kapraľ.

Podľa starostu majú optimistický variant, ktorý počíta s tým, že ľudia by mohli vyskúšať plavbu po Domaši vo vyhliadkovej lodi Bohemia už o tri dni.

Aj keď loď vyložili v časti Nová Kelča, jej domovský prístav bude v časti Dobrá.

„Máme pripravené okružné plavby. Zatiaľ z bodu A do bodu A, čiže z Dobrej na Dobrú a plavba by mala trvať približne hodinu a pätnásť minúť. Máme pripravený aj zaujímavý program na lodi. Volá sa to míľniky histórie vodnej nádrže v kontexte doby. Pripravili sme taký program, aby ľudia vedeli, čo sa dialo v Československu a v dobe, keď sa vodná priehrada stavala,“ vysvetľuje Kapraľ.

Záujemcovia by sa tak mali oboznámiť s jednotlivými historickými udalosťami, ktoré ovplyvnili túto rekreačnú oblasť.

„Kapitána už máme, ten je tu už oddnes, ale problém je zohnať posádku. Problém je s lodníkmi, keďže musia mať špeciálne papiere, ale to riešime s dopravným úradom a verím, že sa nám to podarí v krátkej dobe vyriešiť,“ vysvetlil Kapraľ.

Plánujú aj ďalšie móla

Aj keď tento rok bude loď pristavovať iba na Dobrej, budúci rok by sa to už malo zmeniť.

„Máme schválené peniaze na projektovú prípravu na štrnásť prístavísk v okolí celej Domaše a tieto by sme chceli zrealizovať v priebehu roka. Do budúcej turistickej letnej sezóny by sme chceli, aby to mohlo slúžiť verejnosti a loď by tak prepojila jednotlivé strediská,“ povedal starosta.

Fungovať by tak mala ako pravidelná lodná doprava.

Ako povedal starosta obce v minulosti, na jeden lístok by mohli ľudia absolvovať okružnú plavbu s tým, že by mohli vystúpiť v ktorejkoľvek rekreačnej oblasti a po oddychu by pokračovali ďalej.