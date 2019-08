Obyvateľov prešovskej Starej tehelne hromadne prepoistili bez ich vedomia

Nemusí to byť ojedinelý prípad, ale sofistikovanejší podvod.

2. aug 2019 o 0:00 Michal Frank

Stará tehelňa v Prešove. Prepoistili 50 obyvateľov bez ich vedomia do inej zdravotnej poisťovne.(Zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Bez toho, aby o tom vôbec vedeli, bolo asi 50 obyvateľov lokality Stará tehelňa v Prešove prepoistených z jednej zdravotnej poisťovne do druhej.

Konkrétne z Dôvery do Unionu.

Stará tehelňa je štvrť, kde žije prevažne rómska komunita.

Bol by to takmer dokonalý poisťovací podvod, za ktorý by si poisťovací agent vzal zmluvnú províziu, keby nenarazila kosa na kameň.

Sfalšovali doklady Igora Duždu

Igor Dužda. (zdroj: Michal Frank)

Máme k dispozícii doklady, ktoré potvrdzujú, že podvodným spôsobom bol prepoistený Igor Dužda.

Známy rómsky aktivista a niekdajší kandidát na primátora Prešova začal konať. Podal podnet na prokuratúru.

Prípadom sa už zaoberajú orgány činné v trestnom konaní.

„Niekto arogantný si dovolil v prešovskej komunite K Starej tehelni prepoistiť do inej zdravotnej poisťovne, a to bez ich vedomia, viac ako 50 ľudí. Medzi nimi som bol aj ja. Neviem, odkiaľ mal moje osobné údaje, ale mal ich. Preto som si vyžiadal z poisťovne kópiu prihlášky a zistil som, že môj podpis sfalšoval, v prihláške uvádza číslo môjho starého občianskeho preukazu, od roku 2011 mám nový,“ konštatoval Igor Dužda, s tým, že poisťovací agent musel mať k dispozícii niektorú zo starších databáz.

Takto mal prepoistiť asi 50 ľudí. Igor Dužda apeloval aj na ďalších poškodených, aby podali trestné oznámenie.

Zároveň pre Korzár povedal, že už požiadal o späťvzatie svojej prihlášky.

„Poisťovne postupujú tak, že ak nepožiadate o späťvzatie prihlášky, ktorú tam poslal za vás niekto iný a bez vášho vedomia, pokladajú to tak, že všetko bolo v poriadku a ďalej to neriešia. A to aj keď vedia, že išlo o zneužitie údajov a podvod,“ tvrdí Dužda.

Sfalšovanú prihlášku Duždu máme k dispozícii. Pretože takýchto prípadov má byť oveľa viac, oslovili sme obe dotknuté poisťovne.