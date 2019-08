Pellegrini si pod hradom Čičva zahral na fujare

Musíme takéto podujatia podporovať, vyhlásil.

11. aug 2019 o 19:06 TASR

SEDLISKÁ. Počas Slávností remesiel a medu pod hradom Čičva v okrese Vranov nad Topľou sa predstavilo množstvo remeselníkov ako aj folkloristov.

Ich súčasťou bola aj cyklotúra zameraná na spoznávanie histórie hradu.

„Myslím si, že tento ročník je výnimočný, nakoľko je štvordňový, doteraz bol jednodňový. Trocha mám skúsenosti, keďže som tiež zanietený folklorista, dlhoročný tanečník v súbore. Navštívil som viaceré krajiny Európy a videl som, že folklórne slávnosti tam majú úplne iný ráz, ako tu na Slovensku. Pripravili sme pestrofarebný program vrátane letného kina, rockového koncertu a nechýba folklór, remeslá a hlavne med," uviedol starosta obce Sedliská Matej Sabol (nezávislý) s tým, že sa súťažilo i o najlepšie medové produkty.

Husle sa vyrábajú najťažšie

Pavol Tomko prišiel do Sedlísk z Malého Ruskova.

„Vyrábam hudobné nástroje ako sú fujary, píšťaľky, basičky, husle, tie také ľudové zlobcoky ako ich volajú a trombity. Veľa vecí som sa sám učil a chodil som aj za skúsenejšími. Na niektoré veci sám neprídete. Husle sa asi vyrábajú najťažšie. Každý nástroj je potrebné však kvalitne naladiť, aby mal dobrý zvuk," priblížil.

Prišiel aj premiér

„Slovensko je asi unikát na celom svete, kde na takom malom území máme tak rozličný folklór, ktorý sa líši od východu na západ, od severu na juh a je to niečo, čo si musíme pestovať a čo nás aj charakterizuje. Nie je to len folklór, sú to všetky tradície, remeslá, dnes dokonca pod hradom Čičva aj umenie našich včelárov, ktoré takisto patrí k niečomu veľmi špecifickému u nás na Slovensku. Ak chceme do budúcna, aby Slováci trávili viac času doma, a aby k nám čoraz viac ľudí pricestovalo tráviť svoju dovolenku zo zahraničia, musíme takéto podujatia podporovať," povedal počas návštevy festivalu premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Tri milióny pre folklór

Ako zdôraznil, spolu s ministerstvom kultúry pripravili projekt podpory folklórnych skupín a folklórnych súborov.

„Kým pôvodne sme uvažovali vyčleniť na podporu folklóru na Slovensku 1,5 milióna eur, tých žiadostí prišlo také obrovské množstvo, že sme nakoniec rozhodli, že tie milióny budú tri. Ja sa veľmi tomu teším a pevne verím, že budúci rok minimálne v takomto objeme budeme v podpore slovenského folklóru a tejto našej tradičnej kultúry pokračovať," doplnil premiér.