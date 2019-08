Kauzy hromadného prepoistenia Rómov tu už boli, išli do stratena

Aké praktiky používajú poisťováci v osadách. Kto sa na tom nabalil.

14. aug 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Do konca septembra je čas na zmenu zdravotnej poisťovne. A to môže so sebou prinášať problémy.

Predstavte si, že ste poistení v tej a tej zdravotnej poisťovni. Naraz vám v januári príde nová kartička z inej poisťovne.

Sú ľudia, ktorým je to jedno.

Podstatné je, že poistenie majú, prípadne zmenu poisťovne ani nezaregistrujú.

A práve to zneužívajú poisťovací agenti, ktorí takto „operujú“ najmä v prostredí

sociálne znevýhodnených komunít.

Nedávno sme písali o takomto prípade v Prešove, v lokalite Stará tehelňa.

Keď naň upozornil rómsky aktivista Igor Dužda, poisťovne zaspätkovali a predmetné zmluvy o prepoistení zrušili. Aspoň to deklarovali.

Dužda totiž priamo dokázal, že bol prepoistený podvodne, bez jeho vedomia.

Tento prípad sa skončil zdanlivým happyendom.

Nie je však jediný, čo Korzáru potvrdil aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).

Podľa jeho slov bol boom prepoisťovania ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít najmä v minulosti, tak desať rokov dozadu, lebo išlo o „výhodný biznis ako pre poisťovne, tak pre poisťovacích agentov“.

Tucet rekordérov

Pred desiatimi rokmi skutočne zverejnil týždenník Trend článok s názvom Rómovia hromadne menili poisťovne.

„Ukazuje sa, že najmä na východnom Slovensku používajú starý recept - kampane v rómskych osadách. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal tabuľku rekordov a v nich na prvých dvanástich miestach figurovali obce, v ktorých je veľká časť obyvateľov práve Rómov,“ písal Trend s tým, že poistení boli aj nebožtíci.

Hitparáda obcí, v ktorých sa v roku 2009 prepoistilo najviac klientov, vtedy bola: 1. Lomnička, 2. Jarovnice, 3. Bystrany, 4. Rudňany, 5. Rakúsy, 6. Žehra, 7. Podhorany, 8. Hranovnica, 9. Vechec, 10. Richnava, 11. Veľká Lomnica, 12. Chminianske Jakubovany.

„Tereňáci“ zistili problém

My sme sa stretli s osobou, ktorá priblížila konkrétne prípady z pozície terénnej sociálnej pracovníčky. Podrobne opísala konkrétne praktiky, ktoré sa diali v jednej z osád v okrese Prešov.