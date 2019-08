Pozor na podvodníkov. Od prešovskej firmy chceli vymámiť údaje o jej zamestnancoch

Sociálna poisťovňa vydala varovanie.

22. aug 2019 o 14:10 SITA

BRATISLAVA, PREŠOV. Sociálna poisťovňa upozorňuje na pokus neznámej osoby, ktorá sa v jej mene pokúsila od spoločnosti v Prešove získať osobné údaje zamestnancov.

Ako informoval hovorca poisťovne Peter Višváder, osoba sa v telefóne predstavila ako zamestnanec Sociálnej poisťovne a neštandardným spôsobom zisťovala osobné údaje o zamestnancoch danej firmy, ako sú mená a rodné čísla.



„Argumentovala, že chce riešiť mesačné výkazy zamestnancov, ktoré zamestnávatelia elektronicky zasielajú do Sociálnej poisťovne. Firma v Prešove údaje neposkytla s logickým odôvodnením, že si veci vyrieši s kompetentnou osobou v pobočke Sociálnej poisťovne v Prešove,“ dodal Višváder.

Údaje telefonicky neposkytujú

Sociálna poisťovňa preto opätovne upozorňuje na prípady, keď je jej meno zneužité s cieľom získať určitú finančnú čiastku od rôznych osôb alebo získať údaje o zamestnancoch, ktoré sa tiež môžu stať obchodným artiklom alebo môžu byť iným spôsobom zneužité.

Sociálna poisťovňa si však vymieňa tieto údaje so zamestnávateľmi prostredníctvom zabezpečených elektronických služieb, nikdy ich neposkytuje telefonicky a nikdy by ich takto nemali poskytovať ani zamestnávatelia rôznym osobám, hoci sa predstavia ako zástupcovia Sociálnej poisťovne.



„Osobná komunikácia, v prípade potreby, je založená na viacročnej skúsenosti zamestnancov danej firmy a ich dlhodobom kontakte s konkrétnym pracovníkom pobočky Sociálnej poisťovne. Prípad, ako sa odohral na východnom Slovensku, je preto od začiatku jasným pokusom o podvod, na ktorý by si zamestnávatelia, ale aj iní odvádzatelia poistného do Sociálnej poisťovne mali dávať pozor,“ doplnil hovorca Sociálnej poisťovne.