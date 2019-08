Aktivisti nesúhlasia s rozšírením skládky pri Domaši

Firma sa bráni, podľa nej ide o konkurenčný boj.

27. aug 2019 o 14:12 TASR

HOLČÍKOVCE. Občianske združenie Zelená pre obce nesúhlasí s rozšírením skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) v obci Holčíkovce pri vodnej nádrži Domaša.

Podľa jeho predsedu René Fabiniho nová kazeta predstavuje podľa všetkého nebezpečenstvo pre spodné vody a okolitú krajinu.

Sabinovská spoločnosť Remopel, ktorá skládku vlastní, s argumentmi nesúhlasí a tvrdí, že ide o konkurenčný boj.

„Rozšírenie skládky o viac ako 175 000 kubických metrov by malo vyrásť vedľa starej skládky a to iba niekoľko desiatok metrov od Domaše. Zápach, rozfúkané smeti a znížená kvalita života sú podľa domácich aj turistov realitou už v súčasnosti. Medzi naše ďalšie pripomienky v procese EIA boli nárast intenzity dopravy, negatívny vplyv na trhové ceny nehnuteľností, riziko ohrozenia sanitasu živočíchov, ako aj pravdepodobnosť výskytu vtáctva v oblasti Natura 2000, ktoré môžu byť ohrozené odpadom, ako aj časťami plastov, ktorými sa môžu kŕmiť. V neposlednom rade žiadame o vypracovanie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie," uviedol Fabini.

Fabiny: Prioritou má byť predchádzanie skládkovaniu

Podľa jeho slov prevádzkovateľ starej skládky, ktorý chce prevádzkovať aj novú, podľa verejne dostupných zdrojov porušoval platné predpisy.

„Pri kontrolách inšpekcie boli zistené priesaky z odpadu do spodných vôd alebo iné nedostatky, ktoré mohli ohroziť ekosystém krajiny. V neposlednom rade je rozširovanie skládky v rozpore s európskou aj slovenskou legislatívou o odpadoch, pretože prioritou má byť predchádzanie skládkovaniu minimalizovaním tvorby odpadu alebo jeho iným zhodnocovaním, nie trvalým uložením do krajiny," skonštatoval Fabini.

Nepriepustné íly

Konateľ spoločnosti Remopel, s. r. o., František Onderčo tvrdí, že občianske združenie Zelená pre obce bolo založené v júli 2018 len kvôli skládke Holčíkovce na podnet konkurenčnej firmy.

„Občianske združenie Zelená pre obce argumentuje, že skládka je riziko pre spodné vody, čo je absolútne klamstvo. Pod skládkou a v okolí nej sú veľmi kvalitné íly v hĺbke deväť metrov a viac, ktoré sú nepriepustné. Môžu si to prísť overiť naliatím vody do kontrolného vrtu pod skládkou. Naliata voda nevsiakne, len sa časom odparí," uviedol Onderčo s tým, že v okolí skládky nie je rozfúkaný žiaden odpad zásluhou jej dobrej polohy.

Konkurenčný boj

„Zápach je menší ako pri bytovkách v mestách pri kontajneroch. Vybudovaním novej kazety intenzitu dopravy nezvýšime, lebo k nám budú voziť (odpad, pozn. red.) stále len tie isté obce. Občianske združenie Zelená pre obce pred rokom argumentovalo, že v okolí skládky sú kosné lúky európskeho významu. Keď sme im odkázali, že v okolí žiadne lúky nie sú, tak teraz vytiahli vtáctvo, lebo tam možno nejaký vtáčik je. Tak je to aj s priesakmi do spodných vôd. Do vrtu pod skládkou nám konkurencia naliala ropné látky, zaslala anonym na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) Košice a hneď na druhý deň prišli pracovníci na odber vzoriek, aby sa ropné látky nestihli odpariť. Naša firma dala urobiť na vlastné náklady vrt o hĺbke 36 metrov a samozrejme, že rozbory ukázali nulové hodnoty," dodal Onderčo.

„Stanovisko nášho odboru starostlivosti o životné prostredie je také, ako sme sa vyjadrovali k územnému plánu Holčíkoviec. To znamená aj z pohľadu prírody, čo sa týka biotopu európskeho významu, že sa nachádza v tejto lokalite a potom samozrejme aj ochranné pásmo z pohľadu vody, je to v blízkosti nádrže. Takže stanovisko sme nemenili, uvidíme, ako sa s tým vysporiada Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, ale stále trváme na tom, že malo by to ísť do posúdenia na ministerstvo životného prostredia," uviedol vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Prešove Miroslav Benko.

Ďalšie posudzovanie

Rezort životného prostredia podľa jeho hovorcu Tomáša Ferenčáka odporučil Okresnému úradu vo Vranove nad Topľou ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

„Vec je opätovne v procese zisťovacieho konania, ktorého cieľom je zistiť, či navrhovaná zmena činnosti má, alebo nemá byť predmetom posudzovania navrhovanej činnosti na životné prostredie, teda konania končiaceho vydaním záverečného stanoviska," dodal Kamil Baraník z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu vo Vranove nad Topľou.