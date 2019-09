Tatran bude túto sezónu možno opäť futbalovým bezdomovcom

V Prešove hrajú vďaka nájomnej zmluve.

2. sep 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Tatran sa začiatkom augusta tohto roku po dlhom čase vrátil na svoj starý štadión.

Klub však na ňom sezónu možno nedokončí.

Opäť hrajú doma

Na lavičku prešovského futbalového klubu prišiel v júli bývalý hráč zeleno-bielych Peter Petráš, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu hlavného trénera aj športového riaditeľa.

Súvisiaci článok Futbalový štadión zdržuje byrokracia. Povedali nový termín začiatku výstavby Čítajte

Po príchode do Prešova Petráš deklaroval, že jeho prioritou je tiež to, aby klub hrával domáce zápasy naozaj doma.



V prípade Tatrana to znamenalo návrat po dlhom čase na rozbúraný starý štadión na Čapajevovej ulici.

Dvaapolročné prešovské kočovanie v Poprade, respektíve v Stropkove sa tak nedávno skončilo.

Presnejšie sa skončilo po tridsiatich dvoch mesiacoch, kedy sa A-mužstvo 1. FC Tatran Prešov predstavilo 10. augusta v domácom prostredí a v zápase štvrtého kola tretej ligy deklasovalo FK Veľké Revištia 10:1 (8:0).

Celú sezónu však na štadióne futbalisti nemusia dohrať.

Celú sezónu na štadióne možno nedohrajú

Aktuálne môže klub na ihrisku hrávať vďaka nájomnej zmluve.