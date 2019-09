Ikony prešovského divadla Stražanovci po 60 rokoch končia

Stačilo, povedali si pred novou sezónou, ale z DJZ sa úplne nevytratia.

2. sep 2019 o 11:48 Michal Frank

PREŠOV. Sú synonymom Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. V tomto kultúrnom stánku strávili Kvetoslava a Jozef Stražanovci dovedna 120 rokov.

Odohrali na ňom stovky predstavení, objavili sa aj vo filmoch. Naposledy to bola Kveta v komédii Loli paradička. Získali celý rad ocenení.

Sú jedno telo, jedno duša, a tak, ako sa ich cesty v prešovskom divadle spojili, teraz ho spoločne opúšťajú. Hoci úplne sa z jeho dosiek nevytratia.

Už len dohrávajú staré predstavenia

„Budeme dohrávať nejaké predstavenia. No ak sa náhodou vyskytne nejaká hosťovačka, tak by sme to po zvážení radi prijali,“ povedala pre Korzár Kveta Stražanová.

S manželom Jožom sme ju telefonicky zastihli v Španielsku, kde boli pri vnučke. Koncom mesiaca sa vracajú do Prešova.

„Už je to tak, ideme na dôchodok,“ potvrdila herečka, že nová sezóna v DJZ sa začne bez nich. „Môj muž aj ja sme dokopy v tomto divadle 120 rokov. To už je dosť.“

Kveta Stražanová priznala, že trochu si to takto na výročie naplánovala. „Páčilo sa mi to takto zaokrúhliť.“

Ďalšie ocenenie

Manželia Stražanovci majú na svojom konte množstvo ocenení.