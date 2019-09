Slovenský futbalový zväz urobil mestu Prešov aj kraju škrt cez rozpočet

Musia prekresliť časť projektu štadióna.

4. sep 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Výstavba futbalového štadióna v Prešove sa odďaľuje kvôli získavaniu rôznych povolení a vysporiadavaniu sa s odvolaniami.

Pôvodný projekt budú prekresľovať už po druhýkrát a investícia sa tak možno navýši.

Rozhodnúť musí mesto a kraj.

Tentoraz ide o hraciu plochu.

Súťaž sa možno zopakuje

Výstavba futbalového štadióna by sa podľa posledných plánov konateľov spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o., (FTA), ktorá je poverená výstavbou štadióna, mala začať v priebehu budúceho roka.

Potrebné je však ešte získať viaceré rozhodnutia úradov, čo môže výstavbu oddialiť aj o niekoľko mesiacov.

Spoločnosť čaká napríklad aj na rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá má zasadnúť v septembri a bude rozhodovať o odvolaní spoločnosti FTA, ktorá súťaž vypísala.

Úrad pre verejné obstarávanie totiž nariadil verejnú súťaž zrušiť a vypísať novú, s čím však konatelia spoločnosti nesúhlasili a odvolali sa.

Rada Úradu pre verejné obstarávanie preto bude rozhodovať o tom, či budú musieť vypísať novú súťaž a výstavba štadióna sa tak opäť oddiali o niekoľko mesiacov, alebo bude môcť spoločnosť Futbal Tatran Aréna pristúpiť k vyhodnoteniu prebiehajúcej verejnej súťaže.

Vypustenie garáží a odvolania projekt zdržali

Problémy s povoleniami pre výstavbu štadióna nastali aj kvôli rozhodnutiu o vypustení podzemných garáží.

Pôvodný projekt počítal so sumou 19,8 milióna eur bez DPH, čo bolo pre investorov priveľa a túto sumu neskôr okresali.

Na tlačovej konferencii Artúr Benes, konateľ FTA, však okrem tohto dôvodu argumentoval aj tým, že podzemné garáže vypustili aj z dôvodu bezpečnosti, keďže ich na to mal upozorniť Slovenský futbalový zväz (SFZ).

Projektovú dokumentáciu tak museli prepracovať a následne sa stala aj predmetom verejného obstarávania.

Na zmenu stavby však potrebovali súhlas okresného úradu, odboru životného prostredia, ktorý je potrebný pre vydanie stavebného povolenia.

Žiadosť bola podaná vo februári tohto roka a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť až v auguste aj kvôli vysporiadaniu sa s odvolaniami účastníkov konania.

Potrebné je ešte získať súhlas stavebného úradu na zmeny stavby pred dokončením.

Artúr Benes odpovedal na poslednej tlačovej konferencii aj na otázku, či to nebolo chybné rozhodnutie púšťať sa do štadióna s podzemnými garážami.

„Je to na veľmi tenkom ľade. Na takýto štadión je plánovaná nejaká kapacita státia. Podzemné garáže boli z toho titulu, aby sme ušetrili územie a mohli tam vzniknúť ďalšie funkčné stavby, a nielen betónová plocha, kde raz za dva týždne príde 500 áut. Cez týždeň tam nepríde nikto, lebo na tréningy sa nechodia pozerať desaťtisíce ľudí ako na Real Madrid. Aj víťazný návrh architektonickej súťaže, ktorý bol hodnotený odborníkmi z komory architektov a Útvaru hlavného architekta mesta Prešov, tak vyhodnotil tento návrh ako najefektívnejší a najlepší. Z tohto návrhu sme sa ďalej odrážali,“ vysvetľoval Benes na tlačovke minulý týždeň.

Pôvodne chceli umelú trávu

Projekt sa však neprekresľoval poslednýkrát.

Slovenský futbalový zväz prišiel s nariadením, ktorý hovorí o zákaze využívania umelých trávnikov.

Diskusie o umelej alebo prírodnej tráve sa pri výstavbe štadióna objavili ešte v septembri minulého roka.

„Zatiaľ je to tak, že ideme do umelého trávnika. Samozrejme, je polemika aj na Slovenskom futbalovom zväze, ktorý avizuje, že by mohlo dôjsť k rozhodnutiu, aby sme prešli na prírodný trávnik,“ povedal na zastupiteľstve ešte minulý rok riaditeľ Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a konateľ spoločnosti za župu Jozef Cvoliga.

Mesto a kraj chceli ísť do umelej trávy práve kvôli širšej využiteľnosti povrchu.

Kompetentní vtedy argumentovali, že trávnik by sa okrem zápasov mohol využívať aj na tréningy a na ďalšie spoločenské podujatia.

V prípade prírodnej trávy sa podľa vtedajších vyjadrení mohol trávnik využívať taktiež aj na podujatia, ale v obmedzenom režime.

Projekt musia prekresliť

Plány sa však definitívne zmenili, keďže padlo rozhodnutie Slovenského futbalového zväzu.