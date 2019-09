Kubala mu daroval drahé hodinky. Šimanský musel na ponuku AS Rím zabudnúť

Ako osemročného ho odložili do Prahy. Samého, bez rodiny.

7. sep 2019 o 0:00 Vladimír Mezencev

PREŠOV. Narodil sa v prvej štvrtine 20. storočia a vo futbale dosiahol na svoje možnosti a vtedajšie spoločenské pomery skutočne veľa.

Gejza Šimanský prišiel na svet 29.augusta 1924, a teda sme si nedávno pripomenuli jeho nedožitých 95 rokov.

Vyrastal v ústave medzi cudzími ľuďmi

Rodák zo Sečoviec začal s futbalom netradične v Prahe. Odišiel tam ešte ako malý chlapec do akéhosi ústavu, ktorý vlastnil bývalý ruský generál, emigrant po boľševickej revolúcii.

Prečo práve chlapec vo veku osem rokov skončil tak ďaleko od domova, dnes už presne nevie nikto.

Podľa Gejzu Šimanského mladšieho, ktorý zbieraniu rôznych artefaktov a informácií o svojom slávnom otcovi roky venuje nemálo času a energie, dôvodov na to bolo niekoľko.

Predovšetkým slabé sociálne zázemie rodiny v Sečovciach.

Otec budúceho futbalistu odišiel hľadať lepšiu životnú perspektívu až do Kanady, rodina zostala na Zemplíne a stratila s ním všetky kontakty.

Matke tak nezostávalo nič iné, len hľadať cestičky, kde sa postarajú o jej dieťa.

Tak sa 8-ročný Gejza dostal až do Prahy. V zariadení ruského cárskeho generála sa asi nemal až tak zle, začal tam hrávať futbal za Rapid Vinohrady Praha, dokonca začal študovať na gymnáziu, ale...

To, že ho mama „odložila“ ďaleko od domova do rúk úplne cudzích ľudí výrazne ovplyvnilo jeho vzťah k nej. Nikdy jej to nevedel odpustiť.

Prvá zmluva na 1500 Kčs mesačne

Rozbitie Československa a nič dobrého neveštiaca situácia v Čechách ho donútili vrátiť sa na rodné Slovensko. Bolo to v roku 1939, keď už mal za sebou dokonca aj tri ročníky gymnázia.

Našťastie, v Prešove sa dostal do rúk známeho futbalového odborníka a predovšetkým objavovateľa a vychovávateľa talentov Emila Biharyho, ktorý veľmi rýchlo rozpoznal, aký talent sa skrýva v tejto nenápadnej nevysokej postave.

„Šimi“, ako ho volali spoluhráči, dostal príležitosť hrať za prvé mužstvo Slávie Prešov vo veku 19 rokov, teda v roku 1943.

Do skutočne veľkého futbalu sa dostal až počas štúdia na lekárskej fakulte, odbor farmácia v Bratislave. Bez problémov sa stal hráčom vtedy ešte ŠK Bratislava.

Vďaka Gejzovi Šimanskému ml. sa nám podarilo dostať do rúk otcovu prvú profesionálnu zmluvu z 1. marca 1947, v ktorej sa mu klub zaviazal platiť mesačne „služné“ vo výške vtedajších 1500 Kčs.

V ročníku 1947/48 belasí v Čs. celoštátnej lige skončili na 3. mieste za Spartou a Slaviou.

Dôležitejšie však bolo to, že sa dostal do tímu, v ktorom hrali také osobnosti futbalu ako Luknár, Schubert, Vičan, J. Arpáš, ale predovšetkým Ladislav Kubala.

Schubert neskôr skončil v AC Turín, Arpáš hrával za Juventus a Kubala sa dostal až do FC Barcelona.

Pri reprezentačnej premiére dal dva góly

V roku 1947, teda v tom, v ktorom podpísal už spomínanú prvú zmluvu, na základe ktorej mal dostávať pravidelné mesačné „služné“ a ktorá mala platiť tri roky, dostal aj pozvánku do reprezentácie.