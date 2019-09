Prešovskému hokeju sľúbil pomoc zväz. Šatan chce zachrániť hlavne mládež

Plánujú postaviť ďalšiu ľadovú plochu.

5. sep 2019 o 11:53 (aktualizované 5. sep 2019 o 12:35) tasr, sita

PREŠOV. Na riešení nelichotivej situácii v prešovskom hokeji sa dohodli predstavitelia mesta a Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Prvým a prioritným krokom je stavba tréningovej haly, ktorá by mala slúžiť mládeži.

"Situácia je kritická a my sme pripravení pomôcť Prešovu," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Seniorský hokej v meste zanikol

Prešovské A-mužstvo prišlo pred sezónou 2018/2019 o domovský štadión a po dohode s HKM Zvolen hrávalo domáce zápasy vo Zvolene.

V baráži však prišlo o prvoligovú príslušnosť a po tom, čo klub do stanoveného dátumu nepodal prihlášku do tretej najvyššej súťaže, prakticky skončil seniorský hokej v Prešove.

V dlhodobom pláne mesta i zväzu je oživiť ho, preto je nevyhnutné začať od mládeže a infraštruktúry.

V treťom najväčšom slovenskom meste je však v súčasnosti iba jedna fungujúca ľadová plocha, hlavný zimný štadión je naďalej bez strechy a čaká ho výrazná rekonštrukcia.

"Otvorila sa nová možnosť postavenia malej tréningovej plochy. Mrzí ma, že zväz nie je veľmi ochotný spolupracovať pri oprave veľkej plochy, považuje štadión za zbytočné drahý, zastaralý a nemoderný. Z toho dôvodu nechce podporiť

financovanie," povedala prešovská primátorka Andrea Turčanová (KDH).

Potrebujú menší tréningový štadión

Prvým krokom k stabilizovaniu hokeja v meste má byť stavba minimálne jednej ľadovej plochy, ktorá by slúžila mládeži.

"Môžem povedať, že sme sa dohodli na spolupráci a na tom, že spravíme všetko pre to, aby sme spoločne zachránili mládežnícky hokej tak, aby deti mohli pokračovať."

S najväčšou pravdepodobnosťou by išlo o stavbu ľadovej plochy v blízkosti ZŠ Československej armády.

"Ja to vnímam trochu širšie, keďže v meste pôsobia aj iné kluby. Napríklad úspešný ženský tím, rýchlokorčuliarsky či krasokorčuliarsky klub. Dotácie, ktoré má mesto momentálne schválené na podporu ľadohodín, sú nepostačujúce. Je nevyhnutné v relatívne krátkom čase dostavať aspoň jednu ľadovú plochu. Keby sa navyše v rýchlom slede postavila ďalšia tréningová hala, trebárs vedľa momentálne otvoreného štadióna, tak by to situáciu zrejme definitívne vyriešilo," uviedol vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu v Prešove Igor Hodžia.

Zlá situácia v prešovskom hokeji trápi aj niekdajšieho obrancu Martina Štrbáka, miestneho rodáka a držiteľa kompletnej medailovej zbierky z MS vo farbách slovenskej reprezentácie.

"Poznám situáciu v prešovskom hokeji, pravidelne sa o tom informujem. Pracujeme na tom, aby sa hokej v Prešove zachránil. Priorita je, aby mala podmienky na tréning mládež. Horšie to už byť asi nemôže. Musíme vytvoriť podmienky pre deti, aby mohli robiť šport, ktorý majú rady," myslí si 44-ročný Štrbák.

Šatan: Prioritou je mládež, hrozí kolaps

O kritickej situácii s hokejom v Prešove má informácie aj prezident SZĽH Miroslav Šatan.

A z pozície prvého muža slovenského hokeja mu prisľúbil pomoc.

"Vnímame situáciu v Prešove a vieme, že je kritická. V meste momentálne funguje iba jedna ľadová plocha, ktorá je súkromná. Hlavný štadión nemá strechu a situácia v mestskom klube je taká, že deti musia chodiť na tréningy do iných miest v okolí. To však nie je dlhodobo udržateľné a reálne hrozí kolaps mládežníckeho hokeja. Preto sme sa bavili s vedením mesta, ktoré prisľúbilo, že sa na to pozrie a bude to riešiť. Pre záchranu mládežníckeho hokeja v Prešove je nevyhnutné vybudovať malú tréningovú halu. Veľkou témou je zimný štadión, to je však o veľkých investíciách. Primárne odporúčame vyriešiť malú tréningovú plochu, aby sa vyriešila mládež," uviedol Šatan.

O konkrétnej sume, ktorou by SZĽH mohol pomôcť prešovskému hokeju, nechcel hovoriť, išlo by však o podobnú pomoc ako v iných slovenských mestách.

"Participáciu si vieme predstaviť, ponúkli sme ju. Celé to musí prejsť interným procesom na meste, no sme pripravení pomôcť. Zatiaľ sme sa o konkrétnej sume nebavili, no zväz participuje aj v iných mestách a obdobnými sumami by sme vedeli pomôcť aj v Prešove. Analyzovali sme situáciu, ktorá sa v Prešove za nedávne roky rapídne zhoršila. Problémy už má nielen mužský hokej, ale aj mládežnícky. Verím, že aj poslanci to vnímajú tak, že je dôležité zachrániť mládežnícky hokej," dodal Šatan.