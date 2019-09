Na obedy zadarmo v Prešove doplácajú rodičia, v Raslaviciach nemusia

9. sep 2019 o 9:00 Michal Ivan

PREŠOV. Kým v Prešove na obedy zadarmo musia rodičia doplácať z vlastného vrecka, v Raslaviciach sú obedy pre rodičov naozaj zadarmo.

Pre získanie dotácie od štátu však musia byť splnené podmienky.

Rodičia doplatia 5 alebo 6 eur

V Prešove sa na ohlasované obedy zadarmo musia poskladať aj rodičia.

Štát prispieva na jeden školský obed dotáciu 1,2 eura, ktorá však nedokáže pokryť všetky náklady.

V Prešove na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov uhrádza výšku rozdielu zákonný zástupca.

Jeden obed pre žiaka na I. stupni stojí v Prešove 1,41 eura, takže po odpočítaní štátnej dotácie zaplatia rodičia z vlastného vrecka 21 centov.

Pri žiakovi II. stupňa základnej školy zaplatí rodič po novom za jeden obed 30 centov.

Mesačne tak rodičia za jeden mesiac zaplatia za žiaka na prvom stupni 5 eur a za žiaka na druhom stupni 6 eur.

Za dve deti ušetria rodičia ročne stovky eur

„Mesto Prešov to nastavilo tak, že 20 eur je zábezpeka a dopláca sa 5 eur, keďže sa zvýšila stravná jednotka. To je jediné, čo mi na tom prekáža. Myšlienka obedov zadarmo je dobrá, ale zdá sa mi, že to nebolo dobre pripravené. Nebolo to pripravené technicky, lebo potrebujeme poprepájať program školskej jedálne so školou. Obed zadarmo dostane iba dieťa, ktoré je fyzicky prítomné v škole. Druhá vec je tá dotácia, ktorá aj v tej nízkej čiastke môže byť problémom pre deti zo sociálne slabších rodín,“ povedala riaditeľka Základnej školy Československej armády v Prešove Ľubica Kohániová.

Doposiaľ však rodičia museli hradiť deťom plnú čiastku za obed, takže dotácia od štátu odbremení peňaženky rodičov.

Minulý rok platili rodičia plnú čiastku a za školský rok pre žiaka na prvom stupni zaplatili 22 eur a za žiaka na druhom stupni 24 eur.

Po novom teda ušetria rodičia ročne za žiaka na prvom stupni 170 eur, respektíve za žiaka na druhom stupni 180 eur.

Ak dieťa ochorie, dotáciu rodič nedostane

Školy zaviedli aj jednorazový poplatok 20 eur, tzv. zábezpeku.

Tá je určená na zaplatenie obeda, ak sa žiak nezúčastní na vyučovacom procese, kedy nemá nárok na štátnu dotáciu.