Hokejista Štrbák: Stavba tréningovej haly je pre Prešov najrýchlejšie riešenie

Hviezdy prišli podporiť talenty v škole.

6. sep 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Do mesta Prešov prišli predstavitelia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), aby rokovali o podpore hokeja.

Miroslav Šatan prisľúbil v kritickej situácii spoluprácu pri výstavbe tréningovej haly pri ZŠ Českloslovenskej armády v Prešove.

Zlatí hokejisti Žigmund Pálffy, Martin Štrbák, Miroslav Šatan a Jozef Stümpel navštívili aj mladé talenty z hokejových tried.

Štrbák navštívil svoju základnú školu

Súvisiaci článok Na nefunkčný zimný štadión v Prešove doplácajú deti. Do roka ho možno dokončia Čítajte

Riaditeľ hokejového klubu PHK Prešov Peter Potočňák a riaditeľka ZŠ Československej armády Ľubica Kohániová pozvali zástupcov SZĽH k mladým hokejistom.

Aktuálne na škole fungujú jediné hokejové triedy v Prešove a história týchto tried siaha až do roku 1972.

Školu navštevovalo množstvo hokejových legiend, o čom svedčí aj galéria hokejistov blízko riaditeľne v budove školy.

Medzi nimi sa nachádzali aj dvaja hokejoví majstri sveta – Peter Pucher a Martin Štrbák, ktorý vo štvrtok navštívil svoju základnú školu.

„Sme radi, že ako náš bývalý absolvent stále prejavuje záujem o túto školu a dianie,“ povedala Kohániová.

Riaditeľka si už na neho nepamätá, ale často prichádza na výročia školy a rôzne hokejové turnaje.

„Žiakom to pomáha a vidia v ňom aj vzor,“ dodala Kohániová.

Učiteľka hudobnej: Niekedy bolo s hokejistami trápenie

Jednou z učiteliek, ktorá si pamätá na Martina Štrbáka je Beáta Ivanová.

Súvisiaci článok Prešovskému hokeju sľúbil pomoc zväz. Šatan chce zachrániť hlavne mládež Čítajte

„Ja som učila hokejistov hudobnú výchovu, ktorú mali aj popoludní, takže to boli hodiny niekedy zábavné, ale niekedy aj trápenie toľko chlapcov v triede. Keďže som bola mladá vtedy, tak to bol iný vzťah,“ smeje sa učiteľka hudobnej výchovy Beáta Ivanová.

Zaspomínala si aj na časy, keď učila Martina Štrbáka, ktorý túto školu opäť navštívil.

„Bol to slušný, inteligentný chlapec, ktorý sa vždy snažil aj na hodinách. Mal predpoklad pre to, aby dosiahol to, čo dosiahol. Teraz pôsobí rovnako ako pred rokmi, ale je starší a nemá vlasy, zrejme od prilby,“ smeje sa Ivanová.

Žiaci vstávajú aj o štvrtej ráno

Vo štvrtok prišlo vedenie SZĽH rokovať o podmienkach hokeja v Prešove a ráno sa zastavili pozdraviť aj mladých hokejistov.