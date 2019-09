Na budove materskej školy sú plesne a trhliny. Deti musia za obedmi dochádzať

Kvôli bezpečnosti uzavreli časť budovy.

9. sep 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Časť budovy Materskej školy na Bajkalskej ulici v Prešove museli úplne uzavrieť pre narušenú statiku. Zlý stav navyše ohrozoval deti a personál.

Problémy však nastali aj pre stravovanie a deti museli kvôli hygienickým predpisom pôvodne chodiť po desiatu, obed a olovrant do vedľajšej školy.

Aj keď mesto už má vyčlenené peniaze na opravu, jej termín je stále neznámy.

Budova je s trhlinami

Materská škola sa nachádza na Sídlisku III a ide o klasickú pavilónovú dvojpodlažnú budovu s triedami pre deti.

Súčasťou je aj hospodárska časť objektu, ktorá je podľa posudku statika v havarijnom stave.

„Stavebno-technický stav objektu začína byť nevyhovujúci, okrem trhlín v murive v jednotlivých miestnostiach hospodárskej časti a v triedach na obvodovom plášti a pod strešnou konštrukciou sa vyskytujú plochy, ktoré zamokajú. Ide o práčovňu a kuchyňu (mokrá prevádzka) a tým vznikajú miesta s plesňou. Na mnohých miestach opadáva omietka a farba sa odlupuje od omietky. V hospodárskej časti je murivo priečok, ako aj na obvode popraskané, vznikajú trhliny, ktoré sa neustále rozširujú. Podľa vyjadrenia zamestnancov je počuť iskrenie elektrorozvodov,“ konštatuje posudok z júna 2017.

Vzniknuté trhliny je podľa vypracovaného posudku potrebné neodkladne riešiť, pretože môže dôjsť k „deštrukcii muriva a tým k hospodárskej strate, nehovoriac o ohrozovaní osôb (detí a zamestnancov škôlky) užívajúcich tieto priestory“.

Stav navyše ohrozuje aj hygienu v kuchyni.

Museli zavrieť kuchyňu

Budova v časti, kde sa nachádza bazén, bola už v minulosti opravená, avšak hospodárska časť budovy je stále v havarijnom stave.

V tejto časti sa nachádza zariadenie školského stravovania pre deti a personál, práčovňa a štyri kancelárie pre vedenie MŠ.

Na murive sú veľké trhliny spôsobené narušenou statikou, opadáva omietka zo stropov a stien a v miestnostiach sa vytvárajú plesne.

Materská škola na základe odporúčania zriaďovateľa prijala opatrenia o zákaze vstupu a pohybu osôb.

To spôsobilo, že od 1. 7. 2019 je táto časť budovy úplne uzatvorená, takže pre deti nebolo možné poskytovať stravu.

Počas leta, keď bola škôlka dočasne otvorená, deti dochádzali trikrát denne do vedľajšej Základnej školy Bajkalská, kde boli na to vytvorené podmienky.

Pre niektoré deti to bolo stresujúce

Začiatkom školského roka však bola situácia pre rodičov stále nejasná a deti museli aj naďalej trikrát denne navštevovať vedľajšiu školu kvôli výdaju stravy.

Vo štvrtok sme navštívili školu a pýtali sme sa rodičov na vzniknutú situáciu.

Viacerí nám tieto informácie potvrdili, avšak problém už bol v štádiu riešenia.

„Dnes poobede by sme mali mať stretnutie s vedením a povedia, ako to bude fungovať ďalej. Doposiaľ dcéra chodila trikrát denne po stravu do vedľajšej základnej školy. Dúfam, že sa to nejako vyrieši, lebo už aj moja dcéra sa doma sťažovala, že celý deň sa len presúvajú hore-dole. Kým sa deti oblečú a vyzlečú, aby mohli ísť vonku, tak to chvíľu trvá,“ vysvetľovala vo štvrtok ráno situáciu jedna z mamičiek.

To, že je to pre viaceré deti stresujúce, potvrdili aj iní rodičia.

Všetci verili, že sa situácia vyrieši a deti nebudú musieť absolvovať takéto prechádzky počas dažďov na jeseň alebo v priebehu zimných mesiacov.

Riaditeľku materskej školy sa nám nepodarilo zastihnúť a nikto zo školy sa nám k situácii nechcel vyjadriť.

Mesto začalo situáciu riešiť

O vysvetlenie sme požiadali aj mesto Prešov, ktoré je zriaďovateľom materskej školy.

Komplikovaná situácia sa medzičasom sčasti vyriešila.

„Mesto Prešov uzavrelo s vedením MŠ Bajkalská dohodu o výpomoci pri zabezpečení stravovania detí počas rekonštrukcie hospodárskej časti budovy materskej školy. Cieľom zriaďovateľa bolo, aby malí škôlkari nemuseli trikrát denne navštevovať jedáleň susednej základnej školy. Po novom budú deti desiatovať a olovrantovať priamo v škôlke. Čerstvé jedlo im budú dovážať dvakrát denne. Na obedy budú škôlkari naďalej chodiť do neďalekej jedálne,“ vysvetlil aktuálnu situáciu hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Podľa našich informácií deťom nemohla byť strava pôvodne dovezená trikrát denne kvôli nesúhlasu hygienikov.

Tí sa nám k prípadu od stredy nevyjadrili.

Informáciu nám nepotvrdilo ani mesto, avšak z vyjadrenia vyplýva, že istý problém s hygienickými normami tam bol.

„Mesto už odsúhlasilo zakúpenie termonádob na prevoz stravy, ktoré budú v súlade s platnými hygienickými normami. Časom by mohli v škôlke pribudnúť aj umývačky riadu,“ reagoval Tomek.

Nie je jasné, kedy sa pristúpi k oprave

Havarijný stav hospodárskej časti budovy MŠ Bajkalská z dôvodu narušenia statiky by sa mal dať do poriadku a mesto má na to vyčlenené aj peniaze.

„Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo na svojom 5. zasadnutí 26. 6. 2019 doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Pre MŠ Bajkalská bolo schválených 260 000 € na narušenú statiku a zateplenie budovy,“ informoval Tomek.

Aktuálne sa však verejné obstarávanie zdržalo kvôli doplneniu podkladov.

Kedy by sa mohlo pristúpiť k oprave školy, radnica spresniť zatiaľ nevedela.

„Verejné obstarávanie sa začalo v prvej polovici augusta a pre mesto Prešov ho realizuje externá firma. Tá mestu zaslala doplňujúce otázky týkajúce sa technických detailov projektovej dokumentácie, pričom na odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby boli doručené 28. 8. 2019. Príslušný referát už tieto otázky zodpovedal. Ďalší postup je teraz v rukách obstarávateľa. Mesto je pripravené pristúpiť k realizácii stavebných prác na hospodárskej časti budovy, len čo bude známy víťaz verejného obstarávania,“ vysvetlil aktuálny stav Tomek.