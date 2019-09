Odpadové vody chcú z čistiarne vypúšťať priamo do potoka

Ani po roku od veľkého protestu sa situácia s odkaliskom Poša nezlepšila.

13. sep 2019 o 0:00 Michal Frank

POŠA. Odkalisko Poša je dlhoročným environmentálnym problémom vo Vranovskom okrese. Nachádza sa v ňom vysoká koncentrácia PCB látok.

Potvrdzuje to aj štát. Podľa známych údajov sú v odkalisku zvýšené hodnoty arzénu, kadmia, zinku, dusičnanov, chloridov a ďalších látok.

Miestni nemôžu používať studne, pretože voda v nich je kontaminovaná.

S jedovatými látkami z odkaliska bojujú 20 rokov. Zatiaľ bez väčších úspechov, hoci v poslednom čase tlak zintenzívnili.

Pred rokom sa konala v susednej obci Nižný Hrušov veľká protestná akcia so zatarasením cesty.

Petíciu za ukončenie prevádzky odkaliska podpísalo dvadsaťtisíc ľudí.

Odkalisko Poša sa dostalo vďaka Petrovi Kocákovi (nezávislý) a ďalším župným poslancom z Vranovského okresu medzi strategické priority Prešovského samosprávneho kraja.

Niekdajší novinár Ladislav Krivda, ktorý sa problematike dlhodobo venoval, dával podnet na Európsku komisiu.

Až tak veľa sa toho za rok však nezmenilo.

Hlavnou zmenou je, že odpadové vody z čistiarne už nechcú ich producenti vypúšťať do odkaliska, ktoré by sa malo sanovať, ale priamo do Kyjovského potoka.

Oslovili už aj príslušné orgány.