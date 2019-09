Čaputová v Prešove: Vyľudňovanie súvisí s dlhodobo neriešenou infraštruktúrou

Prezidentka chce byť hlasom Prešova.

12. sep 2019 o 15:14 Michal Ivan

PREŠOV. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová navštívila vo štvrtok mesto Prešov, kde ju privítali primátorka mesta Andrea Turčanová a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (obaja KDH).

Vo štvrtok mala ešte v pláne navštíviť vojenské letisko a Múzeum rusínskej kultúry v Prešove.

Jej program na východe bude pokračovať aj v piatok diskusiou s rómskymi študentmi a návštevou obce Zborov.

Prezidentku vítali potleskom

Čaputová pricestovala do Prešova prvýkrát od zvolenia do funkcie a zároveň je to jej druhý regionálny výjazd.

Okrem primátorky a predsedu kraja ju vítali potleskom aj Prešovčania, ktorých prišla prezidentka osobne pozdraviť.

Po asi hodinovom pracovnom obede si prešla spolu s Andreou Turčanovou a Milanom Majerským historické centrum mesta.

Problémom je vyľudňovanie

„Je pre mňa veľmi dôležité byť v krajine a poznávať jednotlivé kúty z pozície prezidentky a s kompetenciami, ktoré mám. Veľmi ma zaujíma, čím daný región žije. Prešov sme si vybrali aj z dôvodu, že je to región, ktorý má najväčší problém s vyľudňovaním, čiže s ľuďmi, ktorí sa odsťahujú a nevracajú sa späť," povedala Čaputová.

Prezidentka sa rozprávala o príčinách tohto javu s Turčanovou aj s Majerským.

„Súvisí to predovšetkým s infraštruktúrou a dlhodobo neriešeným problémom dobudovania trasy, ktorá prepojí sever krajiny s juhom. Hovorili sme o tom, že infraštruktúra má vplyv aj na mieru zamestnanosti a sily, ktoré sa odlievajú do Bratislavy, do Košíc alebo ďalej na západ,“ vysvetlila Čaputová.

„Problém vyľudňovania jednotlivých regiónov má aj sociálne dopady, pretože sme jedna z najrýchlejšie starnúcich krajín v rámci Európskej únie. Ak mladí odchádzajú za prácou preč, tak ich rodičia tu zostávajú a veľakrát aj bez opatery. To má dopad aj na samosprávy, ktoré nestíhajú uspokojiť dopyt po poskytnutí opatrovateľskej starostlivosti," zdôraznila.

Čaputová chce byť hlasom aj Prešova

Okrem týchto problémov hovorila Čaputová s Majerským a Turčanovou aj o zdravotníctve a potrebe kvalifikovanej sily, o vzdelávaní, environmentálnych problémoch, ale aj o rómskej a rusínskej menšine.

„Počula som však aj o úspešných projektoch v regióne, ktorým sa darí, napríklad aj v oblasti vzdelávania. Celkovo mám pocit, že Prešov je krásne prosperujúce mesto a Prešovský kraj je krajom, ktorý sa oplatí navštíviť, ponúka veľa turistických atrakcií. Budem sa snažiť pri rozhovore s kompetentnými predstaviteľmi jednotlivých rezortov byť nápomocná a v istom zmysle byť tak trochu hlasom Prešova, aby sa kľúčové oblasti posunuli dopredu,“ povedala na krátkom brífingu Čaputová.

Čaputová chce pomôcť v rámci kompetencií

Zuzana Čaputová povedala aj konkrétne kroky, ako by mohla pomôcť regiónu.

„Napríklad neriešený je problém Chemka Strážske a neriešených environmentálnych záťaží. Chcem sa na to budúci týždeň opýtať ministra životného prostredia, s ktorým budem mať sedenie. Ja nemôžem spôsobiť legislatívnu zmenu, ale mám vetovaciu právomoc. Hovorili sme aj o financovaní škôl, kedy samosprávam pribúdajú kompetencie, ale nie vždy pribúdajú aj zdroje. Je pre mňa dôležité byť informovaná a v prípade, ak by nejaký zákon znevýhodňoval samosprávy a bol v kolízii s ústavou, tak by som vedela zasiahnuť cez vetovaciu právomoc,“ reagovala Čaputová.

Samosprávy sa pochválili aj posťažovali

„Prešovský samosprávny kraj je krajom veľkých potenciálnych možností najmä v oblasti cestovného ruchu a ľudí, ktorí znamenajú jednotlivé kultúry. Máme tu aj veľa problémov ako zamestnanosť, rómska komunita a tieto sa snažíme riešiť samostatne, alebo aj cez výzvu so Svetovou bankou a v tom vidím veľký potenciál,“ povedal župan Majerský.

„Ja by som chcela oceniť záujem prezidentky o dianie v samospráve a o to, čím tu ľudia žijú a dýchajú. Mohli sme sa pochváliť, ale aj posťažovať sa na to, čo ešte doriešené nie je. Som veľmi rada, že pani prezidentka so záujmom vypočula všetko, čo nás trápi a sľúbila, že bude teda aj naším hlasom,“ dodala primátorka Turčanová.