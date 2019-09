Na stužkovej ju všetci odstrkovali, dnes raňajkuje s prezidentkou

Rómskej komunite na Slovensku sa môže aj dariť, vraví Zuzana Čaputová.

13. sep 2019 o 12:03 Michal Frank

PREŠOV. Andrea Siváková z Červenice pri Prešove študuje predškolskú elementárnu pedagogiku na Prešovskej univerzite v Prešove.

Ako mladá Rómka sa neraz stretla s diskrimináciou.

„Na stužkovej sme mali slávnostný príchod a žiadny spolužiak so mnou nechcel ísť. Bola som jediná na gymnáziu a takto ma vnímali spolužiaci, že som odlišná. Nezapadla som,“ povedala nám jeden z príkladov sympatická vysokoškoláčka.

Na vysokej škole je to už iné. „Sú to mladí dospelí ľudia a majú iné názory na život. Už sa to líši.“

Andrea Siváková bola v skupine rómskych študentov (sedem vysokoškolákov a dvaja stredoškoláci), s ktorými v piatok dopoludnia raňajkovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

„Bola som veľmi prekvapená. Pani prezidentka je veľmi ľudská a aj keď zastáva takýto vysoký post, je prirodzená. Mala som pocit, akoby to bola taká naša veľká mamka. Úprimne sme rozprávali. Bolo to príjemné posedenie,“ povedala o stretnutí A. Siváková.