Čaputová: Chcem byť v kontakte s realitou v regiónoch a nie iba z Bratislavy

Prezidentka navštívila hrad Zborov.

13. sep 2019 o 17:15 Michal Ivan

ZBOROV. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v piatok absolvovala návštevu obce Zborov v okrese Bardejov.

Uctila si pamiatku Československej armády a stretla sa so starostami a starostkami mikroregiónu na Zborovskom hrade.

Prezidentka si vypočula problémy regiónu

„Som rada, že sme boli na takomto originálnom mieste. Veľmi oceňujem iniciatívu ľudí, ktorí opravujú miestny hrad. Je to veľmi zaujímavé a veľké dielo, na ktorom pracujú. Debata bola zaujímavá, ako som aj včera spomenula, je pre mňa veľmi dôležité byť v kontakte s realitou tam, kde ľudia žijú a nie z Bratislavy,“ povedala v piatok podvečer prezidentka Zuzana Čaputová po stretnutí.

So zástupcami obcí sa rozprávala o najväčších výzvach a problémoch regiónu.

Tak ako v Prešove, opäť spomenula problém vyľudňovania regiónu a následnú starostlivosť o seniorov, ale aj o spolužití s rómskou menšinou.

„Zhodli sme sa na tom, že najlepším riešením je vzdelávanie najmä v predškolskom veku. Sú tu mnohé projekty obcí, ktoré sú zaujímavé a nasledovaniahodné,“ povedala Čaputová.

Starostovia sa podľa prezidentky zhodli aj na tom, že je veľká administratívna náročnosť pri získavaní eurofondov.

„Obce na Slovensku nestíhajú financovať všetky povinné služby a ďalšie povinnosti z podielových daní a rozpočtov. Pomáhajú si eurofondami, ale často sú veľmi administratívne zaťažované,“ povedala Čaputová.

Dôležitá je stavba R4

Zuzana Čaputová opäť upozornila na dlhodobo neriešené budovanie infraštruktúry na východe Slovenska.

„Príčiny vyľudňovania súvisia aj s kvalitou infraštruktúry. Dokončenie Via Carpatia alebo R4 je niečo, čo môže pomôcť migrovať obyvateľstvu za prácou bez toho, aby sa museli odsťahovať do Bratislavy, do Košíc alebo ďalej na západ. Vybudovanie infraštruktúry znamená aj možnosť vytvoriť nové pracovné príležitostí a prilákať ich naspäť alebo minimálne motivovať, aby tu zotrvali,“ povedala Čaputová.

Prezidentka na hrade

Bola to prvá návšteva Zuzany Čaputovej hradu v Zborove, kde ju privítal predseda Občianskeho združenia na záchranu hradu v Zborove Vladimír Kaminský spolu s Dorotou Malínskou.

„Musím sa priznať, ani som nevedela, že ten hrad tu je. Páčil sa mi veľmi a na fotografiách bolo vidieť, ako vyzeral pred niekoľkými rokmi, bol celý zarastený. Prvá úloha spočívala v tom, aby ho vyčistili od zelene, ktorá ho devastovala a ukazovali mi aj ďalšie kroky opravy hradu,“ povedal Čaputová, ktorá ocenila prácu občianskeho združenia.

Vzácnu návštevu ocenil aj Kaminský spolu s partiou robotníkov, ktorí pracujú na oprave.

„Veľmi si ceníme takúto návštevu a to, že pani prezidentka prejavuje vzťah k nášmu kultúrnemu a národnému dedičstvu,“ povedal Kaminský.

Pracuje sa vďaka projektu na opravu hradu s podporou nezamestnaných, tento rok je na Zborovskom hrade zamestnaných 26 ľudí z úradu práce.

Kaminský prezidentke predostrel aj problém končiaceho projektu, Čaputová prisľúbila, že sa za projekt prihovorí.

„Desať rokov úsilia prinieslo svoje ovocie. Máme takmer všetky statické problémy vyriešené a je potrebné na nich pracovať ešte rok alebo dva. Snažíme sa ich opravovať tak, aby sa dali využívať na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, čoho je aj dôkazom táto modrá pivnica, kde prebieha rokovanie pani prezidentky so starostami regiónu hornej Tople,“ povedal.

Hrad Zborov sa rozlieha na ploche 2,5 hektára, má štyri brány, štyri pivnice a osem hradobných bášt.

Návštevnosť z roka na rok stúpa a počas víkendu ho navštívi 400 až 600 ľudí.