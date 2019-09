Čierne stavby na Domaši: Starostovia sa spoliehajú na pomoc vlády

V okolí vodnej nádrže je ich tristo.

20. sep 2019 o 10:31 Michal Frank

TURANY NAD ONDAVOU, KVAKOVCE. Čierne stavby pri vodnej nádrži Domaša sú dlhoročným problémom.

Najviac ho pociťujú v obci Turany nad Ondavou (okres Stropkov), hoci tá už ani nemá klasickú pláž.

„Turany už vôbec vodu nemajú. Kedysi bola hladina tak vysoko, že sme boli veľká rekreačná oblasť. Teraz je tam len úzky potok,“ podotkol starosta Turian nad Ondavou Ján Jakubov (nezávislý).

Zato čiernych stavieb je v katastri obce veľa. „Na päťkilometrovom úseku pri vode je zhruba 80 čiernych stavieb,“ konštatoval starosta.

Podľa jeho slov tam raz ročne robia dobrovoľníci s prispením obecných peňazí brigádu. No odstraňovať čierne stavby si netrúfne.

„Majú tam niekedy drahé zariadenia, rybárske náčinie, elektroniku. Dajte to odstrániť a ste na súde,“ opísal jeden dôvod.

Druhým je fakt, že brehy Domaše nie sú vo vlastníctve obcí, ale Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Na to poukázali aj ďalší starostovia obcí v okolí Domaše na štvrtkovej tlačovke.

SVP odmietol informácie z tejto tlačovej konferencie komentovať.

Starostovia: Zákon je bezzubý

„Najviac čiernych stavieb majú Turany. U nás ich počet klesá, odkedy sme proti nim začali pred štyrmi rokmi bojovať, ale stále to nie je optimálne. Niektoré sa nám podarilo odstrániť, pri iných nevieme identifikovať vlastníkov, či narážame na ďalšie problémy. Zákon je bezzubý,“ pridal sa Radovan Kapraľ (nezávislý), starosta obce Kvakovce (okres Vranov nad Topľou), pod ktorú spadá rekreačná oblasť Dobrá.

Takú skúsenosť majú aj v iných samosprávach pri Domaši. Dokopy má byť okolo nej asi tristo čiernych stavieb.

Napríklad dali odtiahnuť vrak a majiteľ sa ozval, že išlo o štyridsaťtisícového veterána.

Popri Turanoch je najviac čiernych stavieb v Bžanoch (okres Stropkov), kde je ich zhruba sto, ale na omnoho rozsiahlejšom území. Pod Bžany patrí Valkov a Tíšava.

S čiernymi stavbami zápasia prakticky všetky obce, ktoré sú na brehoch vodnej nádrže. Navyše pri nich často vznikajú aj čierne skládky, čo je ďalší problém, ktorý trápi samosprávy z okolia Domaše.

Kapraľ: Veci sa pohli

Starostovia privítali, že sa touto problematikou začala zaoberať priamo vláda.

„Veci sa pohli,“ zdôraznil Kapraľ.

Ešte počas júnového výjazdového rokovania vlády v Stropkove prijala vláda uznesenie, aby jej envirorezort vypracoval manuál na odstránenie čiernych stavieb.

Starostovia siedmich obcí v okolí Domaše na štvrtkovej tlačovke potvrdili, že im práve tento manuál môže pomôcť.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa k problematike čiernych stavieb na Domaši vyjadril na utorkovom rokovaní vlády v Giraltovciach (okres Svidník). Podľa jeho slov je už manuál v štádiu finalizácie.

„Nenecháme to na pleciach samosprávy. Musíme urobiť toto veľké gesto, aby sme odradili ďalších, ktorí si myslia, že si môžu hocikde stavať hocičo, čo chcú, bez toho, aby na to mali povolenie a nebudeme brať ohľad ani na to, že sa nám bude niekto vyhrážať, že ak zvalíme čiernu stavbu, ktorá tam ani nemá čo robiť, že ešte bude nás obviňovať, že sme mu poškodili jeho súkromný majetok a že tam mal nejaké cennosti a tak ďalej," citovala TASR premiéra Petra Pellegriniho po rokovaní v Giraltovciach.

Starostovia sa spoliehajú, že im vládny manuál rozviaže ruky.

Zatiaľ slová premiéra Pellegriniho nenašli u vlastníkov čiernych stavieb odozvu.

Starostovia nezaznamenali zo strany vlastníkov snahy zlegalizovať tieto stavby, skôr naopak, nikto neverí, že sa nájde účinný nástroj na ich likvidáciu.

Napriek tomu starostovia veria, že im manuál pomôže a budú môcť začať legálne likvidovať čierne stavby na svojom území.