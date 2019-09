Martin Jaš: Dopravný podnik mesta Prešov je investične podvyživený

Uspel vo výberovom konaní, riaditeľom nie je.

25. sep 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Martin Jaš uspel vo výberovom konaní, stal sa predsedom predstavenstva Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP).

V rozpore so stanovami stále nie je výkonným riaditeľom DPMP. Nemá kam nastúpiť, keďže daná pozícia nie je voľná. Je teda predsedom predstavenstva, ale nie je zamestnancom podniku.

Prešovčan Jaš je vyštudovaný inžinier – ekonóm, v minulosti pôsobil ako ekonomický riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice i Záchrannej služby Košice.

Viac prezradil v rozhovore pre Korzár.

Čo sa momentálne deje v DPMP?

- Došlo k zmene predstavenstva na júnovom zastupiteľstve. Zmeny, ktoré z toho vyplývali, sa zapísali do Obchodného registra až 4. septembra. V lete sa viedli rokovania o tom, za akých podmienok pán Janus uvoľní pozíciu výkonného riaditeľa, pričom celé to smerovalo k dohode na jeho vlastnú požiadavku, že k 30. 9. to miesto uvoľní. Bohužiaľ, došlo k tomu, že ponúknutá dohoda nebola z jeho strany prijatá a problémom bola výška finančnej kompenzácie. Ponúknutá mu bola vo výške 12 mesačných platov, čo vyplývalo z toho, že vo vyššej kolektívnej zmluve je po 20 rokoch nárok na osem mesačných platov. Bohužiaľ, túto dohodu neprijal, momentálne sa pokračuje v zmysle Zákonníka práce.

Čo to znamená?

- Boli mu ponúknuté, skôr formálne, voľné miesta, na ktoré nereagoval, nevybral si žiadne, čo sa očakávalo. A ďalší postup je nasledovný, že sa s tým oboznámili odborári, ktorí to musia prerokovať a ak to odobria, dá sa mu výpoveď a bude bežať zákonná lehota.

Ak prejde táto zákonná lehota, trojmesačná, už nebude mať nárok na finančnú kompenzáciu? V takom prípade to však zrejme skončí na súde.

- Zrejme áno. Pri výpovedi je jedna veľká výhoda, že sa dá stiahnuť. To by ale musela byť dohoda oboch strán.

Veríte, že dôjde k dohode?