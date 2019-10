Koľko životov má ešte vyhasnúť, pýta sa manžel obete z Rožkovian

Po tragickej nehode sa v obci uskutočnilo verejnoprávne konanie.

3. okt 2019 o 16:30 TASR

ROŽKOVANY. Či bude železničné priecestie v obci Rožkovany v okrese Sabinov chránené závorami, to bude známe po vypracovaní bezpečnostného projektu.

Ten by mal byť podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) hotový najskôr v druhom kvartáli budúceho roka.

Stretli sa po tragickej nehode

Odznelo to na takzvanom verejnoprávnom konaní, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v obci Rožkovany.

Uskutočnilo sa po tragickej dopravnej nehode vlaku a osobného motorového vozidla, pri ktorej tam 24. septembra prišli o život tri ženy.

„Deklarovali sme si všetci účastníci tohto konania súčinnosť na vypracovaní projektovej dokumentácie a realizácii stavieb. Sú tu štyria správcovia komunikácií na vzdialenosti približne 40 metrov," uviedol riaditeľ odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky ŽSR Róbert Oravec.

Ako povedal, v danom úseku sú veľmi komplikované vzdialenostné pomery medzi hranicou križovatky a ochranným pásmom železnice.

„Počas spracovania projektu bude rozhodnuté, či tam tie závory vyjdú alebo nevyjdú. Polícia bude posudzovať, či riešenie so závorami nebude ešte kontraproduktívnejšie ako terajší stav," povedal Oravec s tým, že ide o priecestie tretieho stupňa, ktoré je zabezpečené.

„Treba upozorňovať ľudí na to, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, aby nevstupovali do priecestia, keď to nie je bezpečné," skonštatoval Oravec a doplnil, že termín prípadného osadenia závor bude závisieť od verejného obstarávania.

Manžel obete: Koľko životov má ešte vyhasnúť?

„Mrzí ma, že nie je možné urobiť opatrenia zo dňa na deň. Sme realisti a jednoducho máme skúsenosti, ako je tieto záležitosti potrebné v zmysle zákona riešiť, tak asi iný spôsob neexistuje. To, čo som si vypočula, že je možné vymeniť svetelnú signalizáciu, tak toto je asi riešenie," skonštatovala starostka obce Beáta Kollárová.

Podľa nej je potrebné pracovať na tom, aby sa riešenia, na ktorých sa zhodli, dostali čím skôr do praxe.

„Dúfal som, že sa to pohne skôr, ako bol predpoklad, že to bude o dva roky. Neviem, koľko životov tam má ešte vyhasnúť. Chcem osloviť prezidentku a predsedu vlády a oboznámiť ich s tým, čo sa tu deje, lebo je to smutné. To, že sa na projektoch pracuje, počúvame už od roku 2008, keď došlo k prvým nehodám. Na projektoch sa pracuje až vtedy, keď sa stane nešťastie," dodal po konaní manžel jednej z obetí Miloš Sekerák.

