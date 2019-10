Ani po prvej etape opravy nebude prešovský zimný štadión schopný prevádzky

Mesto chystá ďalšiu súťaž.

8. okt 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov sa pustilo do opravy zimného štadióna kvôli narušenej statike. Po odkrytí strechy sa však objavili technické problémy, čo spôsobilo jej zdržanie.

Ani po ich vyriešení sa však nebude môcť štadión plne využívať, keďže projekt v 1. etape opravy nepočítal so všetkými potrebnými súčasťami, aby ho mohli prevádzkovať.

Mesto to už rieši, otázne sú termíny.

Zvyšovala sa cena

Zimný štadión je zatvorený od mája minulého roka na základe vypracovaného posudku, ktorý konštatoval, že stavba nie je schopná na bezpečné užívanie.

Zákazku na 1. etapu rekonštrukcie získala spoločnosť Swietelsky-Slovakia a v auguste minulého roka bola podpísaná zmluva na zhotovenie stavby za 4,5 milióna eur s DPH.

Stavebník však narazil po demontáži strešnej konštrukcie na problém, lebo stav konštrukcií nebol v súlade s pôvodnou projektovou dokumentáciou zo 60. rokov minulého storočia. V oprave preto nemohol pokračovať.

„Po tomto zistení zhotoviteľ zabezpečil zameranie železobetónového venca a začalo sa s aktualizáciou realizačného projektu,“ vysvetlil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

V apríli bol podpísaný aj prvý dodatok k pôvodnej zmluve.

Cena sa navýšila o 108-tisíc eur s DPH na 4,65 milióna eur.

Oficiálny termín zatiaľ platí do konca roka

Pôvodne mal byť štadión opravený do 22. júla, avšak podľa aktuálnej zmluvy s druhým dodatkom z júla by mala byť stavba ukončená do 31. 12. 2019.

To sa však zrejme nestihne a deklaroval to aj Štefan Olejník z firmy Swietelsky-Slovakia.

„Predpokladám, že sa tá stavba dá dokončiť do augusta budúceho roka,“ povedal v septembri na kontrolnom dni stavby.

Preto sme sa pýtali mesta, či sa termín bude opätovne predlžovať ďalším dodatkom.

„K dnešnému dňu neevidujeme oficiálnu požiadavku od zhotoviteľa na prípadné ďalšie predĺženie termínu dodania diela,“ odpovedala radnica.

Projekt 1. etapy nepočítal so všetkými prácami

Zatvorenie štadióna spôsobilo problémy aj športovým klubom, ktoré musia za tréningmi dochádzať do iných miest.

Aj keď pôvodne mala oprava obmedziť len jednu sezónu na ľade, športovci budú musieť za tréningami dochádzať aj už ďalšiu začatú sezónu.

Stále však nie je isté, či oprava neohrozí aj ďalšiu sezónu.

Kompetentní sa vyjadrujú opatrne.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa objavila kritika, že aj napriek dokončeniu prvej etapy opravy nebude štadión schopný prevádzky.