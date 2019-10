Zatekajúci podchod v Prešove riešia žľabmi, vodu odvádzajú do umývadiel

Opatrenia proti zatekaniu

a) Hydroizolácia pod dlažbami, odstavnými pruhmi pre vozidlá MHD a pod cyklochodníkom.

b) Osadenie líniového žľabu pred vstupom do podchodu zo strany SAD so zaústením do dažďovej kanalizácie (zachytávanie vody pri intenzívnej zrážkovej činnosti).

c) Inštalácia žľabov v podchode na miestach vytekania a odvod vody do kanalizácie.