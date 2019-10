Tatran v Lige majstrov opäť neuspel, nad jeho sily bol aj Sävehof

Postupové ambície sa naďalej rozplývajú.

12. okt 2019 o 20:05 (aktualizované 12. okt 2019 o 21:37) SITA, TASR

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov aj po sobote zostávajú bez úspechu v novom ročníku skupinovej fázy Ligy majstrov mužov 2019/2020.

Zverenom trénera Slavka Golužu nevyšiel ani štvrtý pokus o prvý bodový zisk, keď v rámci 4. kola C-skupiny podľahli vo svojej Tatran handball aréne švédskemu IK Sävehof 23:28 (10:16) a utrpeli už druhú domácu prehru.

V aktuálnom poradí naďalej uzatvárajú s nulou na konte poradie v skupine a ich postupové ambície sa naďalej rozplývajú.



Úradujúci slovenský šampión si už tretíkrát zmeral sily so Sävehofom v LM, ale zatiaľ nedokázal nájsť recept na víťazstvo. V sezóne 2010/2011 s ním v rámci skupinovej fázy odohral dva vyrovnané duely.

Vo Švédsku sa zrodila tesná výhra domácich 33:32 a na prešovskej palubovke sa tímy rozišli nerozhodne 31:31.



Šarišanom v prvej polovici bodov zostáva ešte konfrontácia s HC Eurofarm Rabotnik Bitola zo Severného Macedónska, ktorú absolvujú na budúcu nedeľu 20. 10. o 17.00 h na pôde súpera, ktorý zatiaľ tiež nebodoval.

V prvých troch zápasoch prehral vždy len o jediný gól.

Hlasy po zápase

Slavko Goluža, tréner Tatrana: V úvode sme urobili veľa technických chýb, ale skúšali sme sa vrátiť do zápasu. Je škoda, že sme nevyužili niekoľko 7 m hodov a čistých príležitostí, aby sme zápas zdramatizovali. Ďakujem svojmu tímu, že statočne bojoval a aj fanúšikom, že nás povzbudzovali a podporovali až do konca."

Miroslav Benický, generálny manažér Tatrana: Bol to ťažký zápas proti tímu, ktorý ešte v skupine neprehral a dnes potvrdil svoje postavenie v tabuľke. Napriek snahe a bojovnosti nášho mužstva to po zlom vstupe do zápasu nestačilo. S nasadením, aké tím predviedol vo zvyšných minútach, isto prídu aj bodové zisky v ďalších zápasoch."

Martin Straňovský, kapitán Tatrana: Problém bol, že prvých 15 minút sme prehrali o šesť gólov. Spravili sme veľa chýb v útoku, vrátane nepresných prihrávok. Nevedeli sme si poradiť s vysunutou obranou súpera. Potom sa to už zlepšilo, ale nestačilo to. Udržiavali si tempo, nerobili zbytočné chyby v útoku, nestrácali lopty a niečo im aj chytil brankár. Je to jednoducho kvalitný tím."

David Michalka, krídelník Tatrana: Prvý polčas na nás vysunuli obranu 3-3 a hoci sme sa nu ňu pripravovali, nevedeli sme sa cez ňu presadiť. Aj dnes sme opäť nepremieňali čisté šance, naopak, súper nám dával ľahké góly, ktoré ho dostali na koňa."

Štatistika Výsledky - Liga majstrov mužov 2019/2020 - skupinová fáza - C-skupina - 4. kolo - sobota: Sporting CP Lisabon (Portug.) - Bidasoa Irun (Šp.) 30:30(16:17) Tatran Prešov (SR) - IK Sävehof (Švéd.) 23:28 (10:16) Tabuľka C-skupiny: 1. Sävehof 4 4 0 0 112:96 8 2. Irun 4 3 1 0 115:97 7 3. Sporting Lisabon 4 2 1 1 116:112 5 4. Cocks 3 1 0 2 73:91 2 5. Rabotnik Bitola 3 0 0 3 78:81 0 6. Prešov 4 0 0 4 97:114 0 Zostávajúci program: - nedeľa 13. 10.17.00 h HC Eurofarm Rabotnik Bitola (Sev. Mac.) - Cocks (Fín.)