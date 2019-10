Mužom roka v Česku môže byť 33-ročný Prešovčan

Milosh Harajda konkuruje neurochirurgovi a spisovateľovi.

20. okt 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Pochádza z Prešova, ale je rozcestovaný naprieč Európou.

Svoj „hlavný stan” má 33-ročný Milosh Harajda aktuálne v Prahe.

Českí susedia ho nominovali na Muža roka.

Do Prešova chce vrátiť Dancera

Publicista, kreatívny konzultant a muž deviatich remesiel sa venuje umeniu i móde.

V Prešove naposledy predstavil film Dancer o baletnom umelcovi Sergejovi Poluninovi.

Na besedu prišla aj mama hlavného aktéra Galina Polunina.

„Vnímal som to ako dar môjmu rodnému mestu a spätná väzba od divákov bola úžasná. Do Prešova lietam často, hlavne kvôli mojim neteriam Laure a Eme a rád by som v budúcom roku úspech premiéry filmu zopakoval,” povedal pre Korzár Milosh, ako sa jeho meno oficiálne správne uvádza.

Stretli sme sa v Prešove, kde vraj presúva svoje knihy z Prahy do rodičovského bytu.

„Po deviatich rokoch v Prahe som si tam konečne kúpil apartmán a pri sťahovaní som posielal značnú časť mojej knižnice na východ. V Prešove mám zas archív mojej starej mamy, ktorý by som si chcel aspoň čiastočne preniesť do Prahy,” potvrdil.

V dobrej spoločnosti

Zaujalo nás, že v českej súťaži EsquireMan je nominovaný na Muža roka v kategórii Human.

Porotcovia, ktorí robili výber nominantov (o víťazovi rozhodne verejnosť), ocenili najmä filantropický rozmer každého z Harajdových projektov.