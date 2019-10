Majerský: Treba zvážiť počet gymnazistov, vedome si vyľudňujeme kraj

Povinnú školskú dochádzku by predĺžil.

25. okt 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa chce popasovať s budúcnosťou siete stredných škôl v kraji a jej racionalizáciou.

Podľa analýzy však musí rátať so zvyšujúcim sa počtom gymnazistov a podielom žiakov, ktorí nenastúpia na stredné školy.

Kraj vypracoval stratégiu školstva

PSK vypracoval regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách na školský rok 2020/2021.

Cieľom je, aby školy a vzdelávanie neboli odtrhnuté od reálnych potrieb zamestnávateľov a vysokých škôl, ale prispôsobovali sa ich potrebám a trhu práce.

Jednou z oblastí je aj potreba výučby zručných remeselníkov a odborníkov, čomu má pomôcť aj duálne vzdelávanie.

Snahou je zabezpečenie bezproblémového uplatnenia na trhu práce.

„Práve v oblasti profesijného rastu absolventov škôl sa ukazuje potreba presadenia stredoškolského vzdelávania na Slovensku najmä v oblasti prírodných vied, technických a remeselných odborov a odborov, ktoré sa týkajú sociálnych služieb a zdravotníctva. Absolventi týchto oblastí vzdelávania majú v perspektíve potrieb trhu práce možnosť uplatniť sa efektívne a výhodne,“ vysvetľuje stratégia školstva.

Kraj rómskych mladých a dôchodcov

Prešovský samosprávny kraj však na základe analýzy demografie musí počítať so špecifikom nárastu počtu žiakov z marginalizovaných komunít, ktorí nenastúpia na stredné školy.

Situácia v Prešovskom kraji bude klásť dôraz na zmenu systému vzdelávania a štruktúry škôl.

Analýza počíta aj s odlivom majoritného obyvateľstva z východu na západ krajiny.

Počet obyvateľov tak bude klesať a populácia, najmä na severovýchode, starnúť.

V roku 2028 má byť Prešovský samosprávny kraj krajom „rómskych mladých ľudí a mládeže a slovenských dôchodcov,“ cituje stratégia štúdiu Róberta Neupauera, poradcu PSK pre vylúčené komunity.

„Na základe prognóz demografického vývoja bude potrebné výrazne podporovať vzdelávanie žiakov z marginalizovaných komunít, najmä v učebných odboroch, ktoré umožňujú vzdelávanie práve žiakom, ktorí neukončili základnú školu v deviatom ročníku. Tento stav bude viesť v priebehu krátkeho časového úseku k nutnej zmene ponuky vzdelávania na školách, predovšetkým v okresoch, ktoré majú narastajúci počet mladých ľudí z marginalizovaných komunít,“ hovorí analýza.

Až 37 percent detí skončí len základnú školu

Demografický vývoj a populačná štruktúra sa má preto odzrkadliť aj na štruktúre stredných škôl.

Predseda komisie školstva pri zastupiteľstve PSK Marián Damankoš (Hlas pravice) upozorňuje, že počty žiakov na základných školách automaticky neznamenajú vyššie počty na stredných školách.

„V niektorých okresoch, kde je vysoký podiel marginalizovaných komunít, je aj 30 a viac percent detí, ktoré ukončia základnú školu a neprejdú na strednú,“ povedal Damankoš na pondelkovom zastupiteľstve PSK.

Poukázal aj na problémy presadiť v zastupiteľstve opatrenia racionalizácie stredných škôl. Podľa neho by sa mala presadiť menšia sieť škôl s väčšími počtami žiakov.

„Bude efektívnejšie riaditeľná a bude sa efektívnejšie prispôsobovať trhu práce. Škola, ktorá ma 130 žiakov, sa veľmi ťažko čomukoľvek prispôsobí, lebo akákoľvek zmena úväzku sa dotkne 20-30 percent pedagogických zamestnancov,“ myslí si Damankoš.

Predĺženie povinnej školskej dochádzky

K nemu sa pripojil aj župan Milan Majerský (KDH), podľa ktorého sa neobsadili všetky vytvorené miesta na stredných školách.

„My sme v realite bojovali, aby sme mali čím viac stoličiek v jednotlivých triedach a školách. Dostali sme súhlas približne na 5 200. Stále sa nebavíme o žiakoch, ale iba o stoličkách. Z tých máme zaplnených iba 4 800. Naozaj máme problém nie s tým, kde dáme tú stoličku, ale koho na ňu posadiť. Máme málo žiakov,“ vysvetľoval Majerský.

Podľa neho by problém so zvyšujúcim sa počtom žiakov, ktorí nenastúpia na stredné školy, mohol zmeniť zákon.

„Mnohí zo žiakov končia základnú školu ako 16-roční. My ich už nedostaneme na strednú školu a môžeme robiť čokoľvek. Musela by sa zmeniť legislatíva, čo by som bol veľmi rád, keby bola povinná školská dochádzka minimálne do 17., respektíve 18. roku života. Potom aj marginalizované skupiny by mali povinnosť navštevovať stredné školy, aby nadobudli nejaké zručnosti a nastúpili do zamestnania,“ vysvetľoval Majerský.

Majerský: Vedome si vyľudňujeme kraj

Osobitným problém kraja je počet žiakov na gymnáziách a už dlhodobo chýbajúci remeselníci.

„Je tu návrh, aby sme znížili podiel gymnazistov z vyše 31 na 29 percent. Ak by sme mali 29 percent žiakov na gymnáziách, aj tak budeme druhí najlepší na Slovensku, pretože priemer je 24 až 25 percent. Ani tu 29 percent pre kraj nie je veľa, lebo máme okresy, ktoré ťahajú na 40 percent,“ povedal Damankoš.

Majerský rovnako už dlhodobo hovorí o potrebe duálneho vzdelávania. Na úrade preto vytvorili aj samostatný odbor.

Podľa župana sa za posledné roky zvýšil počet žiakov zapojených do duálneho vzdelávania z 80 na 588.

„Mali by sme zvažovať, koľko chceme mať gymnazistov. My si vedome vyľudňujeme náš kraj. Čím viac gymnazistov, tým viac vysokoškolákov, a zhruba 50 percent týchto vysokoškolákov sa už nikdy nevráti späť do našich okresov. Ostanú v Bratislave, Brne, Prahe, respektíve niekde inde v zahraničí. Hrozí veľké nebezpečenstvo, že čím viac gymnazistov, tým menej obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja,“ dodal jeho predseda.

(zdroj: Neupauer, R.: Stredné školstvo a sociálne vylúčené komunity na území Prešovského kraja. 2018)

Až 37 percent detí skončí len základnú školu

Demografický vývoj a populačná štruktúra sa má preto odzrkadliť aj na štruktúre stredných škôl.

Predseda komisie školstva pri zastupiteľstve PSK Marián Damankoš (Hlas pravice) upozorňuje, že počty žiakov na základných školách automaticky neznamenajú vyššie počty na stredných školách.

„V niektorých okresoch, kde je vysoký podiel marginalizovaných komunít, je aj 30 a viac percent detí, ktoré ukončia základnú školu a neprejdú na strednú,“ povedal Damankoš na pondelkovom zastupiteľstve PSK.