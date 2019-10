V Prešove vypočúvali bývalú nútenú správkyňu Rapid life

Príbehy poškodených

„Chcela by som späť len to, čo som tam dala a splácala. Na peniaze čakám už roky. Ja som skončila platenie a keď prišlo na to, že majú splácať oni, tak to skončilo. Myslím si, že už z toho nebude nič,“ povedala Helena Stašíková zo Sabinova.

„Platilo sa pätnásť rokov po 500 korún a mali to vyplácať päť rokov. Vyplácali nám však len rok a pol a potom to skončilo. Mne ešte dlhujú 2 700 eur. Nech sa priznajú a povedia, kde dali tie peniaze, ktoré sme im dali. Ťažko povedať, či ich ešte dostaneme späť. Neviem, či sa niečo zmení v tom našom súdnictve. Viera však umiera posledná. Ja som na dôchodku, takže peniaze by sa mi pridali,“ povedal Gustáv Motýľ z Prešova.

„Zmluvu som mal ja, manželka a syn. Prakticky sme prišli ja s manželkou o 2-tisíc eur a syn o 2 700 eur. Bol tam pekný cirkus, vrátili sme zmluvy a povedali, že zmluva bola na začiatku neplatná. Potom som dal podnet na prokuratúru, obchodnú inšpekciu. Národná banka Slovenska mi odpovedala, že Rapid life s nami nekomunikuje a mám sa obrátiť na súd. Jednu vec sme dali na súd, vyhral som to na okresnom súde, potom skončil Rapid life, vyhral som krajský súd a peniaze nikde. Neviem, či niekto zakročí, ale páčilo by sa mi, keby boli zatvorení a keby bol účinný zákon o preukazovaní majetku, že by im zhabali majetok aj celej rodine. Veď okradli množstvo ľudí. Ale podľa mňa sa nič nestane,“ povedal Miroslav Hraško z Prešova.