Architekt považuje Vlčie doly za urbanistický zločin. Ľuďom sa tam páči

Pred dvanástimi rokmi začala medzi Prešovom a Dulovou Vsou mohutná výstavba.

1. nov 2019 o 0:00 Michal Frank

DULOVA VES. Obec Dulova Ves, hraničiaca s Prešovom, je v poslednom čase v kurze. Za posledné roky sa mohutne rozrástla, asi kilometer od obce vyrástla veľká štvrť Vlčie doly.

V obci však cítiť napätie medzi pôvodnou dedinou a novou štvrťou, ktorá je v súkromnom vlastníctve.

Čo hovoria na život vo Vlčích doloch ich obyvatelia, developer celého územia, ktorým je občianske združenie, či architekt?

Kohlmayer: Vlčie doly sú urbanistický zločin

Zaujímavý pohľad na situáciu v obci Dulova Ves má známy prešovský architekt a urbanista Václav Kohlmayer.

Novú zástavbu Vlčie doly označil za „urbanistický zločin“ bez akéhokoľvek zázemia a „bez väzby na pôvodnú obec“. Preto sa konflikt dal očakávať.

„Neviem, či vôbec bol ten skutočný stav zanesený do platného územného plánu. Aj to sa stáva, že sú len čiastkové súhlasy a neskôr urobia aktualizáciu územného plánu. Neviem, ale je to výsostne neodborný prístup k tvorbe obce,“ povedal pre Korzár Václav Kohlmayer.

V čom je bod konfliktu? „V tom, že to nie je organicky zapojené, ale roztrúsené. Taký urbanizmus sa robí v Poľsku, že tam nie sú kompaktné dediny, ktoré sa rozširovali ako u nás, ale je to rozhodené do krajinného priestoru bez koncepcie.“