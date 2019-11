Zborov opravuje vzácny kostol, bude v ňom priestor pre kultúru

Po obnove má slúžiť na koncerty, výstavy či divadelné predstavenia.

4. nov 2019 o 11:29 TASR

ZBOROV. V Kostole sv. Žofie v Zborove v okrese Bardejov, ktorý bol kedysi súčasťou kúrie Rákociovcov, plánuje obec vytvoriť multifunkčný kultúrny priestor.

Obnoví ho v rámci podpory z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020.

„Kostol sv. Žofie, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chceme prerobiť na kultúrny stánok multifunkčného razenia. V projekte sú zahrnuté stavebné a reštaurátorské práce, interiérové vybavenie, nové elektrické rozvody, WC, premietacia technika, ozvučenie, čiže v princípe všetko, čo je potrebné na to, aby tá budova dokázala fungovať v normálnom režime," uviedol starosta obce Zborov Ján Šurkala (nezávislý).

Pre šľachtu na reprezentačné účely

Z pôvodného komplexu budov Rákociovskej kúrie sa zachoval len kostol, podľa starostu je však vzácny z architektonického aj historického hľadiska.

Súvisiaci článok V Zborove obnovujú kostol svätej Žofie Čítajte

„Ide pomerne o atypickú stavbu v rámci Slovenska. Jeho obnova trvá už viac ako sto rokov, takže sme radi, že sa ho v dohľadnom čase, keď všetko pôjde, ako má, podarí upraviť do podoby, v ktorej si to naši predkovia, ktorí sa na tom podieľali počas 100 rokov, predstavovali," doplnil Šurkala.

Napriek tomu, že ide o rozsiahly objekt, kostol bol podľa jeho slov budovaný ako kaplnka, ktorá bola spojená s budovou kúrie.

„Dalo sa prejsť z kúrie na chór. Bol to kostol určený pre panstvo a jeho hostí. Farský Kostol sv. Margity Antiochijskej, ktorý je starší, dodnes slúži svojmu účelu. Kaplnka sv. Žofie mala plniť reprezentačné účely, a preto bola tak aj budovaná. Pokrstili a pochovali tu významné osobnosti z rodu Rákociovcov a neskôr z rodu Aspremontovcov. Kaplnku postavili v renesančnom štýle, neskôr v 17. storočí sa uskutočnila jej výrazná baroková prestavba," priblížil starosta.

Jarmoky, výstavy, koncerty

Na projekte obec Zborov pracuje so spomínanou poľskou partnerskou obcou gmina Ropa a ďalšími partnermi.

Súvisiaci článok Kostol v Zborove sa po oprave zmení na kultúrny stánok Čítajte

„Na celý projekt máme približne 560 000 eur s tým, že rekonštrukcia Kostola sv. Žofie predstavuje najväčšiu časť nákladov. V rámci projektu sa bude na Zborovskom hrade rekonštruovať objekt polygonálnej bašty, ako aj hospodárska budova pred ňou. Mali by tam vzniknúť nové expozície. Súčasťou projektu sú i takzvané 'mäkké' aktivity. Počas dvoch rokov bude v Zborove a v gmine Ropa organizovaných osem jarmokov. U nás bude najbližšie jarmok na prvú adventnú nedeľu," povedal Šurkala.

Priestory kostola budú slúžiť na organizovanie výstav, divadelných predstavení, koncertov a premietanie filmov.

„Samozrejme, aj na sväté omše v pamätné dni. Aj teraz sa tam usporadúvajú sväté omše. Jedna bola minulý rok 11. novembra pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Druhá bola v máji pri príležitosti sviatku sv. Žofie ako patrónky kostola. Bude to mať čiastočne aj sakrálny ráz, hoci to už nebude vysvätený kostol," doplnil Šurkala s tým, že projekt by mal byť ukončený do konca roka 2021.