Z obvoďáka v Jarovniciach župan a diplomat. Cesta Petra Chudíka

Uspel, hoci mu nikto neveril. Správal sa vždy pragmaticky.

5. nov 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Keď Vladimír Mečiar presadil nové územnosprávne členenie Slovenska, do čela novovzniknutého Krajského úradu v Prešove posadil Petra Chudíka.

Tak sa začala jeho politická kariéra, ktorá pomyselne skončila posledný októbrový deň toho roku.

V ten deň Peter Chudík opustil parlamentné lavice a odišiel pracovať na generálny konzulát na Ukrajinu.

Začínal v HZDS

Chudíkova kariéra bola plná nečakaných zvratov.

Rok 1997 bol teda štartom jeho reálnej a dnes vieme, či už sa nám to páči alebo nie, že úspešnej politickej dráhy, hoci do HZDS vstúpil už v apríli 1992 a v roku 1995 sa stal poverený vedením okresného predstavenstva.

Keď ho Mečiar dosadil na post prednostu krajského úradu, prvé skúsenosti z riadenia už Chudík mal.

Sabinovčan (v tom čase), narodený v Lipanoch, mal za sebou nielen pôsobenie na poste obvoďáka v Jarovniciach a v Sabinove, ale od roku 1993 viedol sabinovskú polikliniku a o rok na to sa stal šéfom prešovskej nemocnice.

To bol zároveň jeho posledný profesijný dotyk so zdravotníctvom.

Odvtedy sa venoval politike, hoci nič nenasvedčovalo, že práve on bude úspešný. HZDS v roku 1998 prehralo voľby, jeho ľudia sa z funkcií porúčali.

Vtedy by na Chudíkovu politickú budúcnosť asi stavil málokto.

On sám si na túto éru zaspomínal v jednom zo starších rozhovorov pre Korzár slovami: „Zaujímavé boli chvíle po voľbách v roku 1998. Po odvolaní som spoznal, kto boli moji praví priatelia a kto tí, čo sa na nich len hrali. Ľudia prechádzali na druhú stranu chodníka, aby sa so mnou nemuseli stretnúť. Rozmýšľal som, prečo sa to stalo. Cítil som sa ako komunista po roku '89.“