Revolúcia mala podľa Marcela Forgáča ducha jednoty a dobra

Prešovskí vysokoškoláci prežívali udalosti novembra 1989 dňom i nocou.

10. nov 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. V časoch novembrových udalostí 1989 bol čerstvým prvákom na prešovskej filozofickej fakulte. Dnes je Marcel Forgáč úspešným rozhlasovým a televíznym moderátorom.

Počas Nežnej revolúcie sa výrazne angažoval v študentskom hnutí.

„Nebol som hlavný aktér, v Prešove i na samotnej univerzite bolo veľa ľudí, ktorí boli veľmi aktívni. Boli ich desiatky,“ hovorí Marcel, ktorý na tieto udalosti dodnes spomína veľmi rád: „Kto neprežil to nadšenie, ťažko sa mu to približuje...“

Viedol provizórne presscentrum

Aká bola jeho úloha v tom čase?

„Hneď na začiatku som sa stal šéfom presscentra. Mal som na starosti rozmnožovanie materiálov, distribúciu do podnikov, do jednotlivých inštitúcií. Aj ja som to robil fyzicky, ale zďaleka nie sám. V presscentre som bol ten, kto určoval, či tento materiál áno, či niečo skrátime, upravíme, dáme do zrozumiteľnejšej formy. Koordinoval som výtvarníkov, ktorí robili plagáty a tie sa potom išli rozvešať po meste. Moja úloha bola taká tlačovo-organizačná.“

Mechanizmus revolúcie a štrajku zapojil podľa jeho slov do diania veľmi veľa ľudí. Každý niečo robil.

Niektorí zohnali videá a kopírovali kazety zo zásahu na pražskej Národnej triede, iní pripravovali a vešali plagáty s heslami, ďalší rozmnožovali letáky a organizovali „spanilé jazdy“ s propagačnými materiálmi do rôznych miest a dedín, ale aj do podnikov.

„Bolo to mimoriadne obdobie. Typickou črtou bolo, že na tom úplnom začiatku boli viac revoluční tí novopríchodzí študenti. Predsa len tí starší študenti boli rozvážnejší. Naozaj to nebola sranda, ísť otvorene proti režimu. Dnes je tá optika úplne iná,“ vysvetľuje Marcel Forgáč, ktorý sa v tom čase dostal s Radom Vargom, Mirom Ondirkom a Vladom Puchalom k tomu, že začali robiť študentské revolučné noviny. Volali sa Prešovská zmena, neskôr to boli Premeny.

Od štrajku ich odhovárali

„Nikdy som nebol ten, kto by od začiatku mal nejaké plamenné príhovory. Vyzeral som ako dieťa, bol som v hlave ešte dieťa, ale plus mínus sme všetci mali jasno v tom, čo chceme urobiť.“

Marcel si spomína aj na prvé stretnutie s „pohlavármi“ v univerzitnej aule.

„Boli tam vehementné snahy odviesť inde celú hlavnú pointu, teda to, či sa pripojíme ku štrajku Prahy a Bratislavy. Pokúsili sa ju rozatomizovať na problémy kvapkajúcich kohútikov na internátoch a čiastkové riešenia.“