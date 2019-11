Zvyšovanie daní v Prešove musia schváliť poslanci. Čo na to ich kluby

Turčanová: Nechceli by sme uplatniť plán B.

11. nov 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Radnica predložila návrh zvyšovania daní a poplatkov v meste Prešov.

Dane z nehnuteľností by sa mali podľa návrhu zvýšiť o štvrtinu a poplatky za odpady o polovicu.

Na konci dňa o tom budú musieť rozhodnúť poslanci. Čo na to hovoria predsedovia klubov?

Zvyšujú vo viacerých mestách

Zvyšovanie daní avizujú vo viacerých samosprávach a hovorili o tom aj zástupcovia krajských miest na poslednom stretnutí v Prešove.

Dôvodom má byť dosah legislatívnych zmien na rozpočty samospráv.

Okrem chodníkovej novely ide o obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb, zvyšovanie miezd pedagogických zamestnancov a zamestnancov v sociálnej oblasti, novelu o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk a tiež novelu zákona o sociálnych službách.

„Ak chceme hospodáriť zodpovedne a nechceme ohroziť fungovanie samospráv, nemáme veľmi na výber. Sme v recesii, ekonomika sa spomaľuje a naše rozpočty, na rozdiel od štátneho, musia byť vyrovnané. Preto sme všetci nútení zvažovať zvyšovanie daní a poplatok,“ povedala na stretnutí zástupcov krajských miest prešovská primátorka Andrea Turčanová (KDH).

Podľa Turčanovej má mesto Prešov štyri milióny eur navyše v príjmoch, ale viac ako 6,5 milióna eur chýba mestu vo výdavkoch.

Podobné je to aj v iných mestách, napríklad v Trenčíne podľa primátora Richarda Rybníčka (nezávislý) sa príjmy zvýšili o dva milióny eur, ale dopad reforiem je vo výške štyroch miliónov eur.

Turčanová: Pri pláne B znížený komfort bývania

V prípade, ak by sa dane nezvýšili, muselo by sa mesto zadlžiť, čo prešovská radnica odmieta, alebo znížiť poskytované služby pre obyvateľov.

Podľa primátorky sú peniaze potrebné aj na dostavanie štadiónov a ďalšie investičné akcie.

Poslanci však nie sú zatiaľ zvyšovaniu daní a poplatkov veľmi naklonení.

Návrh nebol schválený na mestskej rade a poslanci neprijali uznesenie ani na finančnej komisii.

Pýtali sme sa, kde by sa dali z rozpočtu škrtať peniaze a či existuje aj plán B.

„Bola by som nerada, ak by sme museli uplatniť plán B. Znamenalo by to, že naša samospráva začne chátrať, že prestaneme plniť zákonné povinnosti, ktoré máme, a všetci obyvatelia to pocítia na zníženom komforte bývania v tomto meste. Bol by to veľký úbytok a zodpovednosť si musí uvedomiť aj mestské zastupiteľstvo,“ povedala Turčanová.

Rybníček: Prešov nezmyselne dopláca za odpady

Podľa návrhu, ktorý bol predložený mestskej rade, radnica by chcela zvýšiť dane približne o 25 percent.