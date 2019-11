Pri nehode v Cemjate zomreli dvaja chlapci. Vodič dostal tri roky

Podľa rodičov je trest prešovských súdov nespravodlivý.

9. nov 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Takmer rok po tragickej nehode v Cemjate, pri ktorej vyhasli životy dvoch mladíkov, padlo právoplatné rozhodnutie Krajského súdu v Prešove.

Odvolací senát trest oproti rozhodnutiu prvostupňového súdu napokon znížil.

Rodičia 15-ročného chlapca, ktorý pri nehode zahynul, považujú konečný verdikt za nespravodlivý.

Okresný súd odsúdil mladíka na 4 roky

Vážna dopravná nehoda sa stala pred rokom začiatkom novembra v mestskej časti Cemjata v Prešove.

Po ceste do susednej dediny dostalo auto, v ktorom sa obete havárie viezli, šmyk.

Čelne sa zrazili s oproti idúcim vozidlom.

Škodu Feliciu viedol 23-ročný Lukáš Žolták, ktorý v pravotočivej zákrute prešiel do protismeru, kde sa zrazil s Renaultom Mégane Scénic, ktorý šoféroval 39-ročný muž v smere na Prešov.

Dvaja chlapci (15 a 17 rokov) zo štvorčlennej posádky Škody Felicia zomreli na mieste, ďalší dvaja pasažieri utrpeli zranenia, pričom stav jedného z nich bol vtedy vážny.

Okresný sudca Marián Mačura rozhodol o vine šoféra trestným rozkazom.

Prokurátor podal odpor, preto sa konalo hlavné pojednávanie.

„Na hlavnom pojednávaní 28. mája 2019 Okresný súd Prešov uznal obžalovaného za vinného z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví, za čo mu uložil úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 4 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia a trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 3 rokov,“ informovala hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.

Kraj trest zmiernil

Na pojednávanie okresného súdu prišli v máji aj obe rodiny zosnulého Mareka a Patrika.

Trest pre vodiča sa im zdal už vtedy nedostatočný.

Naopak, Lukáš sa proti rozsudku odvolal a žiadal nižší trest.

„Chcem nižší trest, lebo aj ja mám deti a svoju rodinu, tiež mi zničili život, ja som nikdy nepil. Nie som alkoholik,“ povedal v máji pre televíziu Markíza .

Takmer rok po tragickej nehode rozhodoval Krajský súd v Prešove.

Odvolací senát Evy Pirkovskej v stredu vymeral Lukášovi trest odňatia slobody v trvaní 3 rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia a trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 4 rokov.

Tento verdikt je právoplatný.

Rodičia: Trest je prinízky

Rodičia nebohého Mareka s rozhodnutím súdu nie sú spokojní.

„Môj syn Marek mal len 15 rokov. Okresný súd mu najprv trestným rozkazom dal tri roky, na pojednávaní to zdvihli na štyri roky a v stredu bol krajský súd, kde mu znížili trest na tri roky. Podľa mňa je to nespravodlivé a tento trest je prinízky. On si chráni svoje deti a môj chlapec je čo? To je náš prvorodený syn a pri nehode vyhasli dva mladé ľudské životy. Náš chlapec bol veľký futbalista a vlani v septembri nastúpil na strednú školu,“ hovorí po rozsudku Andrea Mačová.

Podľa našich informácií nie sú s verdiktom krajského súdu spokojní ani rodičia Patrika.

Andrea Mačová s manželom považujú trest za nespravodlivý. (zdroj: Michal Ivan)