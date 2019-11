Novembrový tribún Mikuláš Laš zomrel pred jedenástimi rokmi

Nežnú revolúciu v Prešove odštartovala jej hlavná postava na kvetináči.

15. nov 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. V metropole Šariša sa Nežná revolúcia z roku 1989 spája predovšetkým s jedným menom.

Hlavným tribúnom a moderátorom asi všetkých mítingov bol herec Mikuláš Laš.

Tridsiateho výročia sa nedožil, zomrel pred jedenástimi rokmi po ťažkej chorobe vo veku 74 rokov.

Mikuláš Laš, niekedy uvádzaný ako Ľaš, sa počas celého svojho života venoval divadlu.

Pôsobil od skočenia školy až do dôchodku v činohre Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, ktoré predtým nieslo názov Ukrajinské národné divadlo. Kumštu ostal verný aj po revolúcii, politiku robili iní.

Oslovili ho vysokoškoláci

V novembri 1989 to bol ale práve on, kto sa stal tribúnom Nežnej revolúcie v Prešove.

„Prišli za mnou dvaja bratislavskí vysokoškoláci, či by som mohol odmoderovať prvý míting na námestí. Samozrejme som súhlasil, veď môj postoj k vtedajšiemu totalitnému režimu bol dávno známy. Dohodli sme sa, že by to malo začať o 14. hodine pred hotelom Savoy."

Prišiel tam o trištvrte na dve.