V prípade predaja mestského bytu v Prešove za 820 eur je veľa nejasností

Zákonné dva roky radnica prepásla a potom sa zrazu začali diať čudné veci.

15. nov 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Mestský byt na Engelsovej ulici v Prešove zmenil majiteľa. Mesto Prešov ho predalo nájomcom bytu za zostatkovú cenu 819 eur a 82 centov.

Na tento prevod tejto nehnuteľnosti v lukratívnej časti Sídliska II, blízko nákupného strediska Centrál, už Korzár upozorňoval. Podľa odborníkov stoja podobné byty v tejto časti mesta okolo šesťdesiattisíc eur.

Prevod stále sprevádza viacero otáznikov a nejasností.

Radnica tvrdí, že postupovala v súlade so zákonom číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Je to zákon, podľa ktorého sa po páde komunistického režimu odkupovali pôvodne štátne byty do súkromného vlastníctva.

„Pri predaji mestských bytov vychádzame zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Do konca roka 2016 legislatíva umožňovala nájomníkom podať žiadosť o odkúpenie nájomných bytov za takzvanú zostatkovú cenu. V prípade bytu na Engelsovej ulici žiadatelia splnili všetky zákonom stanovené podmienky na jeho odkúpenie. V tomto byte žijú nájomníci s platnou nájomnou zmluvou. Mesto ich nemôže svojvoľne vysťahovať za účelom predaja bytu,“ sprostredkoval vtedy postoj mesta hovorca Vladimír Tomek.

So zverejnením zmluvy sa už poponáhľali

Je tu však viacero otázok.

Žiadosť o odkúpenie bytu mohol dať nájomca do konca roka 2016, čo dotyční nájomcovia podľa vyjadrenia mesta učinili. No mesto malo prevod uzavrieť do dvoch rokov. Teda najneskôr do konca roka 2018.

Spravilo tak však v roku 2019 a samotná zmluva sa objavila na oficiálnej stránke mesta dokonca až v čase, keď sme sa o kauzu začali zaujímať. Zverejnením zmluvy sa tak celá transakcia stala právoplatnou.

Bolo to konkrétne 22. októbra, teda až štyri dni po tom, čo sme radnicu kontaktovali, pričom s nami mesto komunikovalo len cez hovorcu. Navyše, správca Prešov Real tvrdil, že s tým nič nemá a plní len úlohy od mesta.

Mohli počkať na súd

Konzultovali sme tento problém s právnikom.