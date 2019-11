Ako sa Peter Lieskovský nestal prvým porevolučným predsedom MsNV v Prešove

Po roku 1968 ho komunisti odkopli, v roku 1989 s nimi vyjednával legálne odovzdanie moci.

16. nov 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Nebol ľudovým tribúnom, ale bol jedným z hlavných aktérov udalostí spred 30 rokov v Prešove.

Bol jedným z koordinátorov prešovskej Verejnosti proti násiliu (VPN).

Spolu s ďalšími viedol rokovania o výmenách ľudí v okrese i meste Prešov. Mal sa stať predsedom mestského národného výboru, ale nestalo sa tak. Bývalý „68-čkár“ do politiky po VPN už nikdy nešiel.

Ako si spomína na novembrové udalosti roku 1989 Prešovčan Peter Lieskovský (77)?

Mnohí už nežijú

„Väčšina z nich mi chýba. Od každého som sa niečo naučil,“ hovorí P. Lieskovský o svojich kolegoch z koordinačného centra VPN, ktorí už nie sú medzi nami.

Terajšieho výročia sa nedožili dvaja ďalší koordinátori Štefan Poliak a Alojz Zaduban, či hlavný tribún Mikuláš Laš, ale ani Pavol Durkot, Juraj Krihovský či Ivan Benko.

Pred 30 rokmi mal koordinačný výbor v okrese koordinátora a hovorcu.

„Hovorcom sa stal Ľudo Petraško. Bol aktívny novinár, dlho bol v opozičnom prúde žurnalistiky. Viac vecí mu zaznelo na Slobodnej Európe než inde,“ vraví Lieskovský, ktorý bol koordinátorom. Nebol sám, koordinátori boli traja.

Ako vraví, postupne „sa podarilo rôznym politickým stranám natoľko oslabiť VPN, že už nemala význam“.

On sám sa už neskôr politike nevenoval.

„Akože nie? Venoval som sa politike, veď som politológ,“ oponuje. No je to tak, že do žiadnej politickej strany nevstúpil.

So žiadnou sa nevedel stopercentne stotožniť. Odolal mnohým ponukám na vstup do politiky.

Vyhodili ho, vraj chystal občiansku vojnu

K revolučnému dianiu sa dostal ako „šesťdesiatosmičkár“.

Za aktivity z roku 1968 ho vylúčili z komunistickej strany, pričom ako dôvody uviedli, že bol pravicový oportunista, neuznal kontrarevolučné nebezpečenstvo, nesúhlasil so vstupom spriatelených vojsk, nehájil vedúcu úlohu strany a podporoval hospodárskeho reformátora Otu Šika.

Vyštudovaný inžinier ekonómie Peter Lieskovský skončil aj v práci.

Na prešovskej Filozofickej fakulte UPJŠ na katedre marxizmu-leninizmu vyučoval do roku 1971.

„Rektor za mnou poslal kvestora. Aby som odišiel na vlastnú žiadosť, že mi dajú dobrý posudok. Keď som sa pýtal na dôvody, tak vraj preto, že minister rektorovi povedal, že som pripravoval občiansku vojnu,“ spomína Lieskovský. Na vlastnú žiadosť neodišiel, ale dostal výpoveď.