Pri Prešove stavajú najzložitejšiu križovatku na Slovensku

Podľa ministra dopravy bude mať metropola Šariša na 30 rokov pokoj s cestami.

19. nov 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Výstavba obchvatov Prešova má výrazne zlepšiť dopravnú situáciu v meste.

Za posledné roky sa situácia pohla dopredu a po protestoch sa začalo stavať.

Kým stavba západného obchvatu sa pomaly chýli ku koncu, prvá etapa severného obchvatu sa ešte len rozbieha.

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v pondelok okrem opravy križovatky Levočská – Obrancov mieru skontroloval stav prác na stavbe juhozápadného diaľničného obchvatu mesta Prešov.

Podľa šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti sa pri Prešove stavia mimoriadne zložitá križovatka, ktorá na Slovensku nemá obdobu.

Érsek: Prešov bude mať na 30 rokov pokoj

Práce idú podľa harmonogramu a dodávateľ deklaruje dokončenie diaľnice v júni 2021.

Súvisiaci článok Obchvaty Prešova začínajú pripomínať bludisko Čítajte

„Jedna z najväčších stavieb, ktorá aktuálne prebieha, je teraz tu v Prešove. Ide o napojenie diaľnice z Bratislavy smerom do Košíc a v križovatke sa napojí aj R4, ktorá je tiež vo výstavbe. Myslím si, že pokiaľ sa toto tu všetko vystavia, tak Prešov bude mať na 30 rokov pokoj s týmito cestami. Dúfam, že aj ostatné stavby pôjdu tak ako táto,“ povedal pri kontrolnom dni pri križovatke Vydumanec minister dopravy Árpád Érsek.

Pokračuje sa aj vo výstavbe severného obchvatu.

Výstavba prvej etapy v plnom profile sa začala ešte v lete tohto roku a druhá etapa, ktorú nakoniec schválili taktiež ako štvorprúdovú cestu, je v príprave pred verejným obstarávaním.

„Neoplatí sa na tú cestu robiť polovičný profil. Na budúci rok to môže ísť do súťaže, tak sa to pripravuje,“ povedal k druhej etape Érsek.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/dV2ArRbtKfk

Práce na diaľnici idú podľa plánu

Práce na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh prebiehajú v súlade s harmonogramom.

Súvisiaci článok Matematika nad politikou. Ako čísla rozhodli o obchvatoch Prešova Čítajte

Na stavbe prebieha výstavba nosných konštrukcií mostov, práce na oporných a zárubných múroch, násypy na stavbe sú tesne pred dokončením, prebiehajú výkopové práce na stavbe a časť prístupových ciest je tesne pred odovzdaním.

„K dnešnému dňu máme prebratých z 226 stavebných objektov 49. Dvadsaťosem do trvalého užívania, približne na 16 sú žiadosti a päť je v dočasnom užívaní. Čo je dôležité, stavba ide podľa harmonogramu. V súčasnosti máme prestavaných 57 percent doby výstavby, čo predstavuje 28 mesiacov a vyfakturovaných a zrealizovaných prác je vo výške 53 percent, čo predstavuje vyše 174 miliónov eur,“ povedal riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin.

Aj keď tunel bol prerazený o tri mesiace skôr, celá stavba zrejme nebude automaticky dokončená skôr a zatiaľ sa nepredpokladajú žiadne posuny termínov.

Podľa plánu by sa práce mali ukončiť v júni 2021.

Najzložitejšia križovatka na Slovensku

Aktuálne najdôležitejšou stavbou je výstavba križovatky Vydumanec, ktorá sa nachádza pri výjazde z Prešove v smere na Poprad.

Súvisiaci článok Ešte rok a pol. Pozrite si aktuálny stav stavby západného obchvatu Prešova Čítajte

„Je to mimoriadne technicky zložitá križovatka, ktorá sa v takom rozsahu ešte na Slovensku nebudovala,“ povedal Ján Ďurišin.

Ako však zdôraznil, dielo má byť odovzdané v plánovanom termíne a práce plynulo pokračujú.

„Tým, že sa tu napájajú dva diaľničné úseky a cesty I., II. a III. triedy, je to veľká spleť križovatiek. Nie je to riešené jednou kruhovou križovatkou, ale zo všetkých smerov sú navádzacie komunikácie na ostatné smery. Bude to pre jazdu veľmi komfortná križovatka, ale trošku náročnejšia pre orientáciu vodičov a vodičiek,“ povedal generálny riaditeľ Eurovia SK Róbert Šinály.

Posledný polrok chcú dokončovať

Aktuálne sa pracuje aj v tuneloch, kde sa betónuje sekundárne ostenie a zrealizovaných je 30 percent z celkového objemu prác.

„Náš plán je, aby sme do konca budúceho roka mali kompletne vybudovanú stavebnú časť tunela, čiže sekundárne ostenie spolu s vozovkou. Do konca budúceho roka chceme dokončiť taktiež všetky nosné konštrukcie mostných objektov a betónové vozovky v trase. Posledný polrok v roku 2021, ktorý budeme mať na dokončenie, chceme venovať ostatným dokončovacím prácam,“ povedal Šinály.

Má ísť o spojazdnenie technológie tunela, vybavenie vozovky, informačného systému a podobne.

Diaľnicu pri Prešove začali stavať v roku 2017

Stavba takmer osemkilometrového úseku diaľnice D1, ktorá bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov, sa začala ešte v lete 2017.

Súvisiaci článok Érsek v Prešove: Som rád, že sa tu bude kvôli doprave lepšie dýchať Čítajte

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke.

Obchvat bude mať aj dve mimoúrovňové križovatky.

V prvej križovatke Prešov, juh, pri výjazde na Košice, bude diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.

Druhá, oveľa zložitejšia mimoúrovňová križovatka prepojí existujúcu diaľnicu smerujúcu na Poprad spolu so západným a severným obchvatom mesta Prešov.

„Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v druhej budovanej mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ, pričom jednou z funkcií je previesť predovšetkým tranzitnú dopravu mimo obývané územie mesta. Preto je križovatka navrhnutá tak, aby prepájala všetky smery a všetky kategórie ciest,“ vysvetľuje Národná diaľničná spoločnosť.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/S1TtzV3wnqU