Sabinovčana odsúdili za zneužitie 12-ročného dievčaťa. Na súde plakal

Rodičia dievčaťa ľútosti neveria. Polícia vyšetruje ďalšie prípady.

29. nov 2019 o 11:27 Michal Ivan

PREŠOV. Sabinovčan Jozef K. (58) sa ešte minulý mesiac na Okresnom súde Prešov priznal k sexuálnemu zneužitiu 12-ročného dievčaťa.

Vo štvrtok si vypočul verdikt, ktorým bol nepodmienečný trest.

Celý prípad od začiatku podrobne sledovala Televízia Markíza a vďaka jej reportážam a odhaleniam začala konať aj polícia.

Podľa ich zistení to nebol jediný prípad Jozefa K.

Vyšetrovanie až po medializácii

Veroniku (12) mal Jozef K. zneužiť v záhradnej chatke pred dvoma rokmi a dievča má doteraz z toho traumu.

Muž ju mal podľa znenia obvinenia obchytkávať na intímnych miestach.

Jozef K. bol dlhoročným priateľom rodiny a okrem Veroniky mal zneužívať aj ďalšie dve dievčatá.

Polícia sa prípadmi začala zaoberať až po ich medializácii.

Súd vypočul znalca

Sabinovčan prišiel na súd s putami na rukách, keďže je vo väzbe pre obvinenie zo zneužívania ďalších dievčat.

Vo štvrtok si vypočul rozsudok v prípade zneužívania Veroniky, ktorý nepoprel.

Rozhodovalo sa aj o forme liečenia.

Pred senátom vypovedal znalec z odboru psychiatrie a sexuológie.

„U menovaného som zistil sexuálnu deviáciu hebefíliu, čo je erotické zameranie na predpubertálne štádium ženskej sexuality. Vzhľadom na ochranu spoločnosti a adekvátnu liečbu menovaného navrhujem uložiť ochranné liečenie sexuologické v ústavnej forme. K tejto forme liečby sa prikláňam vzhľadom na to, že menovaný zatiaľ nikdy odbornú pomoc nevyhľadal,“ povedal súdny znalec Ján Uhrín.

Obhajoba uviedla, že Jozef K. sa začal liečiť a od januára do mája už absolvoval štyri sedenia ambulantnou formou liečenia.

Podľa splnomocnenca poškodenej je takéto liečenie účelové, keďže sa začal liečiť neskoro.

S plačom prosil o odpustenie

„Obžaloba navrhuje, vzhľadom na to, že nejde o ojedinelý skutok zo strany obžalovaného, aby mu bol uložený nepodmienečný trest a ústavná forma ochranného liečenia. Len takýto trest ochráni terajšie obete obžalovaného, ako aj prípadné ďalšie obete. Je badať tendenciu obžalovaného zmierniť prísny trest v dôsledku dodatočného vyhľadania sexuologičky a to až po jeho trestnom stíhaní pre prvý zo série skutkov, ktoré sa odohrávali minimálne v rokoch 2012 až 2017,“ povedal splnomocnenec v záverečnej reči.

„Chcem sa ospravedlniť a je mi ľúto všetkého, čo sa stalo. Chcel by som poprosiť o odpustenie,“ povedal Jozef K. v záverečnej reči, počas ktorej sa rozplakal.

Dostal štyri roky a liečenie

Senát Petra Šuťáka ho uznal vinným zo zločinu sexuálneho zneužívania osoby mladšej ako 15 rokov.

Podľa zákona Jozefovi K. hrozil trest odňatia slobody od 3 do 10 rokov.

Dostal štyri roky v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Súd zohľadnil poľahčujúce okolnosti, že Sabinovčan doposiaľ viedol riadny život, ku skutku sa priznal a oľutoval ho.

Dostal aj ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou.

„Ako uviedol znalec z odboru psychiatrie a sexuológie, nebezpečenstvo konania obžalovaného spočíva v tom, že vie zneužiť maloleté osoby. Preto súd mal za to, že je potrebné pôsobiť trestom odňatia slobody, ale už priamo spojený s jeho výkonom,“ povedal predseda senátu Šuťák v odôvodnení verdiktu.

Súd vyhodnotil nastúpenie na liečenie počas prebiehajúceho trestného stíhania ako účelové kvôli priaznivejšiemu trestu.

Rodičia: Ľútosť bola hraná, dostal nízky trest

Voči rozsudku si všetky procesné strany nechali lehotu na prípadné podanie odvolania.

Rodičia Veroniky hovoria, že to nie je jediný prípad zneužitia. Podľa nich je to už 30-ročná záležitosť.

„Pre mňa je to málo a pre akéhokoľvek páchateľa, čo také urobí dieťaťu, je to málo. Nikto nikdy nevidel, koľko som sa ja ako chlap doma naplakal do vankúša, kým som to vďaka televízii dotiahol sem. To nikto nevidel. Tak dobre, ako ho poznáme my, ten plač bol také divadlo, to som u neho videl veľakrát. Chodil v lete po podaní trestného oznámenia po sídlisku s hláškami, že je to na dobrej ceste, že je to na podmienku. Táto ľútosť bola divadlo,“ povedal otec Veroniky.

U Jozefa K. polícia preveruje aj ďalšie prípady.

„Znalec povedal presne to, čo sme zažívali aj my. On naozaj vedel dokonale zmanipulovať tie deti a dievčatá. Tým, že bol priateľský, milý a ústretový, týmto spôsobom si vedel dievčatá získať,“ povedala mama Veroniky.

Obhajca verí v priaznivý vývoj

Obhajca požadoval ambulantnú formu liečenia, ktorú jeho klient začal pred vzatím do väzby.

Podľa nich už smerovala k pozitívnym výsledkom.

„K rozsudku sa budem musieť poradiť s klientom. Po porade rozhodneme o ďalšom procesnom postupe, či bude podané odvolanie. Klient zotrval na svojom doterajšom stanovisku, že sa k skutku priznal a jeho spáchanie oľutoval. Som toho názoru, že došlo k pozitívnej zmene vo vzťahu k správaniu, takže verím, že budúci vývoj bude priaznivý,“ povedal obhajca Daniel Boľanovský