Statikov ešte do bytovky nepustili. O búraní zatiaľ nechcú hovoriť

Okolité domy by mali byť v poriadku.

7. dec 2019 o 13:26 Michal Ivan

PREŠOV. Situáciu v poškodenej bytovke na Mukačevskej 7 v Prešove vyhodnocujú aj statici.

Bližšie informácie o budúcnosti budovy budú vedieť vyhodnotiť až po tom, čo ich do vnútra vpustia hasiči.

"Zatiaľ nás tam nepustili. Budova sa určite nezrúti, je dostatočne zabezpečená na to, aby k tomu nedošlo. Rozoberať sa budú následne poschodia, ktoré určí statický posudok, že je ich pre bezpečnosť ostatných budov potrebné rozobrať," povedal Viliam Hrubovčák zo Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Schodisko je zničené

V budove je zničené kompletne celé schodisko.

"To, či je narušená statika, alebo nie, to vám v tejto chvíli nikto nepovie. Zistí sa to až po obhliadke. Vieme, že budova okamžite nespadne, takže sme relatívne spokojní. Posudzovať to, či je narušená statika a či bude možná oprava, to je ešte predčasné," povedal Hrubovčák.

Aktuálne sa venujú prioritne obhliadke okolitých bytoviek. Prehliadka má prebehnúť v priebehu soboty

"Priorita je, aby sme dostali vedľajšie bytovky do obývateľného stavu. To znamená, v tejto chvíli sa robí obhliadka okolitých bytoviek, ktoré sú evakuované. Potom sa uvidí, čo ďalej. Ak to statika a ostatné bezpečnostné veci dovolia, tak pustia obyvatelia do vnútra," povedal Hrubovčák.

Ostatné bytovky zrejme nie sú narušené

Následne sa budú venovať bytovke, kde horelo.

Výbuch zrejme nenarušil statiku ostatných budov.

"Nemyslím si, že by sa tak stalo, ale nemáme to zatiaľ preverené," povedal Hrubovčák.