Radovan Bránik: Panelák nespĺňal predpisy, varovania boli jasné

Modrí anjeli v Prešove pomáhajú obyvateľom s byrokraciou.

7. dec 2019 o 14:09 Michal Ivan, Michal Frank

PREŠOV. Na miesto nešťastia do Prešova, kde v piatok vybuchol bytový dom na Mukačevskej 7, hneď v ten deň prišli aj Modrí anjeli.

Je to nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby pri udalostiach s hromadným postihnutím obyvateľstva.

Veliteľom zásahu desaťčlenného tímu krízovej intervencie je Radovan Bránik.

Modrí anjeli vypomáhali centru sústredného sociálneho zabezpečenia, ktoré po výbuchu bytovky zriadilo krízové riadenie rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tím sa pri podobných situáciách na celom Slovensku často stretáva s lokálnymi úradníkmi, ktorí sú teoreticky dobre pripravení, ale nestretli sa s kritickou situáciou. Zriadil aj krízovú linku.

Štyria členovia Modrého anjela pokračujú v práci aj v sobotu.

O ich činnosti, o tom, čo sa stalo a čo čaká obyvateľov danej časti prešovského Sídliska III, sme sa zhovárali s Radoslavom Bránikom.

Čo všetko zabezpečujete a aká je momentálne situácia?

- Už včera (piatok - pozn. red.) sme začali so zhromažďovaním zoznamov osôb, ktoré opustili svoje domov, pretože okrem toho samotného domu, čo vybuchol, boli evakuované ďalšie dva rovnaké, stojace v jeho bezprostrednej blízkosti a štyri vchody jedného dlhšieho paneláku, ktoré boli tiež ohrozené a zasiahnuté tlakovou vlnou.

V tejto chvíli číslo bytov, kam sa nemôžu obyvatelia vrátiť, presahuje dvesto. Toto je vec, ktorú riešime. Komunikáciu s blízkymi ľudí, ktorí boli identifikovaní ako zomrelí a zároveň komunikáciu, podporu a sprevádzanie osôb, ktoré majú presvedčenie, že niektorá z tých osôb sa nachádza v dome.

Zabezpečujete aj psychologickú podporu?

- Hovorí sa to tak, ale ono tí ľudia ešte nie sú v stave, žeby boli schopní byť vystavení klasickej psychologickej starostlivosti. Vysvetľujeme im, čo ich čaká v najbližších hodinách a dňoch. Pokúšame sa maximálne uľahčiť aj administratívnu záťaž, ktorá s tým súvisí.

Obnáša to teda sprevádzanie ľudí v týchto procesoch, informovanie, čo ich čaká. Týka sa to ľudí, ktorí stále nevedia, kedy im bude umožnené vrátiť sa do bytov.

Aká je teda vaša hlavná úloha?

- Naša úloha spočíva v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré spustilo centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia – takže na jednom mieste sa zhromaždili zástupcovia inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovne, detskej kurately a ďalších organizácií, na ktoré má dosah rezort ministerstva práce.

Prioritne sa sústreďujú na maloleté deti, ľudí v dôchodkovom veku a so zdravotným postihom, ale tie kapacity sú tak vysoké, že sú schopní poskytovať podporu sprevádzania pri tých úradných úkonoch a kontaktoch s mestom, štátnou správou na jednom mieste. Podstatné je to, že ktokoľvek bude potrebovať niečo, čo by si musel obiehať na jedenástich úradoch, dostane ako službu na jedinom mieste.

Komplexná pomoc sa teda týka 220 ľudí?

- Toľko ich bolo len v tom dome, ktorý skolaboval. Musíte to násobiť ďalšími piatimi. Ďalšie domy sú evakuované.