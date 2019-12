Hasiči: Nafukovacie vaky nepoužívame, výšková technika je dostačujúca

Prezídium HaZZ vysvetľovalo okolnosti zásahu v Prešove.

10. dec 2019 o 0:00 Peter Jabrik

PREŠOV. Tragický výbuch plynu a následný požiar vo vežiaku na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove má osem obetí.

Súvisiaci článok Rozhodnutia pri zásahu v Prešove boli správne, tvrdí šéf hasičov Čítajte

Už počas piatkového zásahu hasičov sa mnohí ľudia pýtali, či ich muselo byť až toľko.

S hrôzou sledovali obyvatelia sídliska, ako márne z trosiek 12-poschodového paneláka na najvrchnejších poschodiach kričali o pomoc niektoré z neskorších obetí.

Hasiči sa k uviaznutým nemohli dostať zvnútra pre zrútené schodisko a ako sa zhodli mnohí svedkovia, hasičská plošina až k najvyšším poschodiam nedosiahla.

Hasiť sa napokon začalo z plošín, okrem prešovskej dorazili aj z Bardejova či Košíc, po vyše hodine od výbuchu.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) sme v sobotu požiadali o odpovede na najčastejšie kladené otázky verejnosti na sociálnych sieťach, či v diskusiách pod článkami Korzára na jeho webovej stránke.

Po opakovanej žiadosti na ne v pondelok zaslala odpovede vedúca komunikačného a organizačného oddelenia Prezídia HaZZ Silvia Jančovičová.

Prečo konkrétne nemohli byť použité na záchranu ľudí a hasenie vrtuľníky? Ministerka vnútra Denisa Saková zo Smeru informovala, že pre mrznúci dážď. Čitatelia tvrdia, že niektoré vrtuľníky rozmrazovanie majú. Takže tie v Prešove a okolí mali alebo nemali rozmrazovanie? Alebo nevzlietli z iných dôvodov? Z akých?

„Vrtuľníková technika Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bola povolaná takmer okamžite po začatí záchranárskych operácií, no nemohla byť využitá z dôvodu nepriaznivého počasia na preletovej trase Bratislava - Prešov.

Aj napriek spohotovostneniu najbližšieho vrtuľníka, ktorým disponujú Ozbrojené sily SR, veliteľ zásahu z aktuálne získaných a dostupných informácií rozhodol, že pri súčasnom vývoji požiaru, ktorý sa rozvinul vo všetkých priestoroch horných poschodí, by nebol možný prístup vrtuľníkovou technikou k streche, alebo obvodovému plášťu panelového domu.

Teplo, ktoré vzniká pri takomto požiari, dosahuje stovky stupňov Celzia a sálaním a prúdením, ktoré sa šíri smerom hore, dokáže ohroziť stabilitu vrtuľníka, jeho systémy, senzory a motory. Dym z požiaru, ktorý obsahuje menšie a väčšie častice, by mohol byť nasatý do motorov a poškodiť ich. Taktiež strata orientácie posádky v dyme je možné riziko.

Samotné teplo dokáže vytvoriť nepredvídateľné vzdušné prúdenie, ktoré môže spôsobiť stratu kontroly nad vrtuľníkom. A to isté teplo a dym by taktiež ohrozovali záchranárov v podvese vrtuľníka alebo na palubnom žeriave, ktorých by sa posádka snažila vysadiť na strechu budovy alebo do okien bytového domu.

Ani lano palubného žeriavu, ani podvesové lano nedokážu vydržať také extrémne teploty.