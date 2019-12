Zničenú bytovku budú rozoberať postupne, špeciálnou technikou

Vzhľadom na nezvestnú ženu zvolili najhumánnejší postup.

9. dec 2019 o 17:47 Michal Ivan

PREŠOV. Už v utorok sa začne s prípravnými prácami na začiatok demolácie budovy na Mukačevskej 7 v Prešove.

Dvanásťpodlažnú bytovku vážne poškodil výbuch plynu v piatok, pri ktorom zahynulo zrejme osem ľudí.

Po posudkoch statikov sa mesto rozhodlo použiť systém postupného búrania špeciálnou technikou.

Začnú s ochranným násypom

„V pondelok sme priestor zabezpečili oplotením a vytýčili sme bezpečnostnú zónu. Máme vypracovaný statický posudok a čakáme na spracovanie ďalších posudkov. Chceme vedieť aj názor súdneho znalca z oblasti statiky. Čo vieme, už v utorok budeme realizovať násyp v okolí bytového domu 7. Slúžiť má na ochranu inžinierskych sietí – elektriny, vody, plynu, teplovodných potrubí,“ povedal Peter Kulan, tajomník krízového štábu mesta Prešov.

Ochranný násyp z makadamu by mal byť do približnej výšky dvoch metrov.

Použijú kliešte a postupné zhadzovanie

V najbližších dňoch sa začne s postupnou demontážou vrchných poschodí, ktoré sú aj opticky v dezolátnom stave a ohrozujú okolie.

„Je predčasné hovoriť o konkrétnom dni, lebo nie je to jednoduchý úkon. Aj prevoz techniky je náročný a s tým súvisia aj nejaké povolenia. Nechceme hovoriť o konkrétnom dni, ale naším cieľom je, aby sme mohli začať s demontážou čo najskôr,“ vysvetlil Kulan.

Určite sa rozoberie minimálne 4 až 5 vrchných poschodí.

„Po odstránení týchto poschodí sa ukáže, čo bude ďalej. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, či budeme búrať ďalej, alebo či budú aj iné možnosti s bytovým domom,“ povedal Kulan.

„Použijeme ťažkú techniku, ľudovo povedané – kliešte. Tie budú postupne odstrihávať zvrchu jednotlivé panely a poschodia,“ povedal Kulan.

Vchod č. 9 je naďalej z bezpečnostných dôvodov neprístupný obyvateľom.

„Nevieme, ako sa to zachová, ak by niečo z bytovky padlo,“ vysvetlil Kulan.

Nezvestnú by mohli nájsť pri demontáži

Jedna osoba, pravdepodobná ôsma obeť, je stále nezvestná.

Nedokázali ju nájsť aj vzhľadom na komplikované a nebezpečné podmienky ani horskí záchranári.

„Nepodarilo sa ani psovodom so špeciálne vycvičenými psami nájsť telo, ktoré by sa mohlo za istých okolností nachádzať na najvrchnejšom poschodí bytovky. Aj z tohto hľadiska je postupná demontáž najvrchnejších poschodí najhumánnejším spôsobom, ak berieme do úvahy to, že jedna osoba je naďalej nezvestná,“ dodal hovorca mesta Vladimír Tomek.

Uľahčia prácu vyšetrovateľov

Spoločnosť Cannoneer z Česka, ktorá si bola prezrieť budovu, sa zameriava na strojovú demoláciu objektov až do výšky 68 metrov a pôsobí nielen doma, ale aj v rámci Európy.

Ako informujú na svojej webovej stránke, dokážu pracovať aj na zle prístupných miestach a pracovali už na vyše 500 zákazkách.

V utorok sa začne s prípravnými prácami, ale proces nie je jednoduchý, keďže je potrebné ťažkú techniku previezť.

Spolupracovať budú aj s Národným inšpektorátom práce, ktorý pomôže v oblasti ochrany.

„Domnievame sa, že postupným odstránením vrchnej časti bytovky možno uľahčíme prácu aj kolegom, či už policajného zboru, alebo vyšetrovateľom, aby mohli vykonávať svoje úkony za účelom vyšetrenia celého prípadu,“ dodal Kulan.