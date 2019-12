K trom obvineným za výbuch plynu v Prešove môžu pribudnúť ďalší

Obhajca: Existuje množstvo nezodpovedaných otázok.

11. dec 2019 o 0:00 Róbert Bejda

PREŠOV. Celé Slovensko už niekoľko dní žije tragickou udalosťou, ktorá sa minulý piatok stala na prešovskej Mukačevskej ulici.

Pri výbuchu plynu a následnom požiari v 12-poschodovej bytovke zahynulo sedem potvrdených obetí, ôsmou zrejme bude stále nezvestná žena.

Z prečinu všeobecného ohrozenia boli v nedeľu obvinení traja muži z Gelnice a v pondelok Okresný súd Prešov rozhodol, že budú stíhaní vo väzbe. Podali sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd.

Vyšetrovanie však stále pokračuje a nie je vylúčené, že počet obvinených nie je konečný.

Polícia preveruje konanie ďalších osôb a ich prípadný podiel na tragickom výbuchu.

Znenie obvinenia

Zatiaľ teda čelia obvineniu z prečinu všeobecného ohrozenia bratia Marek T. (29) a Ondrej T. (28) a Ján R. (31).

Podľa jeho znenia sa ho mali dopustiť v piatok najneskôr o 11.40 hod. na parkovisku pred bytovým domom na Mukačevskej 7.

Pri vykonávaní riadeného mikrotunelového vrtu s cieľom uloženia chráničky elektrického nízkonapäťového vedenia prerazili potrubie zemného plynu, ktoré viedli do domu číslo 7.

Následne za doteraz presne nezistených okolností došlo k úniku plynu do priestorov tohto domu a v čase o 12.12 hod. k jeho vznieteniu a výbuchu.

Podľa znenia obvinenia od prerazenia potrubia do momentu výbuchu po dobu najmenej 30 minút, spoliehajúc sa na to, že unikajúci plyn sa samovoľne odvetrá pootváraním okien obyvateľmi domu, nevykonali žiadne relevantné opatrenia, ktorými by odvrátili bezprostredne hroziace nebezpečenstvo vznietenia a výbuchu plynu a to najmä okamžite po zistení prerazenia potrubia.

Ako osoby zodpovedné za vznik poruchy nekontaktovali integrovaný záchranný systém na čísle 112, poruchovú linku SPP a ani iné tiesňové linky.

Tiež nevyzývali prítomné osoby, aby ihneď nebezpečný priestor opustili a to napriek tomu, že im táto povinnosť vyplýva z príslušných ustanovení.

Následkom výbuchu plynu došlo k úmrtiu najmenej siedmich osôb, nachádzajúcich sa v bytovom dome, ako aj k doteraz bližšie nešpecifikovanej ujme na zdraví najmenej 39 osôb a škodám na majetku presne nezisteného počtu obyvateľov domu na Mukačevskej 7 aj na okolitých bytových domoch a presne nezisteného počtu zaparkovaných áut v celkovej výške najmenej takmer 3,9 milióna eur.

Traja obvinení

Bezprostredne po skutku bolo vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície OR PZ v Prešove zadržaných šesť podozrivých osôb.

Traja na živnosť pracujúci robotníci a traja konatelia alebo zamestnanci zainteresovaných firiem.

Z výsluchov troch robotníkov vyplynulo, že v piatok v dopoludňajších hodinách vykonávali vŕtacie práce popod spevnené plochy pre istú prešovskú spoločnosť - sčasti pod chodníkom a sčasti pod parkoviskom pri dome na Mukačevskej 7.