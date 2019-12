Masívny výbuch v Prešove zaskočil aj experta na výbušniny

Dekan košickej baníckej fakulty: Únik plynu do domu mohol viesť popri potrubí.

12. dec 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE, PREŠOV. Tragický výbuch plynu v prešovskej bytovke, ktorý zasiahol širokú verejnosť na celom Slovensku, zaskočil aj odborníkov z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Dekan Michal Cehlár, ktorý sa okrem iného zaoberá problematikou výbušnín a procesom explózií, uviedol, že v prvom rade ide o ľudskú tragédiu.

„Je nám nesmierne ľúto obetí, ktoré prišli o svoje životy, i tých, ktorí tam stratili domovy,“ poznamenal dekan.

Doteraz úrady potvrdili sedem mŕtvych, pričom ôsmou obeťou bude pravdepodobne stále nezvestná žena.

Dekan: Únik zo sporáka neprichádza do úvahy

Expertov z TUKE však zaujala táto tragická nehoda aj z odbornej stránky.

Súvisiaci článok K trom obvineným za výbuch plynu v Prešove môžu pribudnúť ďalší Čítajte

„Išlo totiž o skutočne masívnu explóziu, ktorá poškodila stavbu zásadným spôsobom. Na univerzite sa zaoberáme výbušninami, ktoré sa využívajú napríklad pri banskej činnosti, ale aj pri demolácii budov. Na to, aby sme dosiahli podobnú explóziu, by bolo nutné použiť niekoľko kilogramov takýchto trhavín. Usudzujem preto, že v bytovke sa nachádzalo enormné množstvo plynu, ktoré nemohlo pochádzať len tak z nejakého sporáka,“ uviedol Cehlár.

Vysvetlil, že pri výbuchu vznikajú dva deje.

Prvým je úder alebo brizancia, ktorá má rýchlosť od 2-tisíc do 7-tisíc metrov za sekundu, a druhým javom je tlak povýbuchových plynov. Ide o ich rýchle rozpínanie.

„Pri výbuchu vznikajú plyny, ktorých objem sa môže až 1000-násobne zväčšiť. To znamená, že z jedného metra kubického vznikne explóziou až 1000 metrov kubických povýbuchových plynov. Ak je priestor veľmi tesný, je vystavený tlaku, ktorý neustále rastie, no len do momentu prudkého uvoľnenia. Rozpínanie aj s úderom spôsobia následne rozlet materiálu,“ opísal fyzikálny jav Cehlár.

Katastrofa mohla byť ešte horšia

Doplnil, že pri explózii je dôležité, aby nedošlo k nahromadeniu energie a aby sa uvoľňovala čím skôr von.