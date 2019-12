Saková ocenila prešovských hasičov. Pár minút nato mali výjazd

Traja hasiči získali od ministerky medailu za hrdinský čin.

12. dec 2019 o 15:10 Michal Ivan

PREŠOV. Na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Prešove vo štvrtok udeľovali ocenenia za hrdinské činy hasičov pri zásahu počas piatkovej tragédie.

Pár minút po udelení ocenenia museli hasiči utekať na výjazd kvôli unikajúcemu plynu na sídlisku Sekčov.

Ocenili troch hasičov

Medaily za hrdinský čin prišla do Prešova vo štvrtok odovzdať hasičom ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Súvisiaci článok Rozhodnutia pri zásahu v Prešove boli správne, tvrdí šéf hasičov Čítajte

Ocenení boli veliteľ čaty Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove (HaZZ) Peter Bartoš, veliteľ družstva Tomáš Domén a hasič záchranár špecialista Kamil Hoško.

„Jeden z ocenených bol veliteľ zásahu, pán Bartoš. Myslím si, že tie všetky správne rozhodnutia, ktoré na mieste zásahu vykonal behom pár sekúnd a minút, pomohli zachrániť veľmi veľa ľudských životov,“ povedala Saková.

Hasiči riskovali životy

Ďalší dvaja hasiči boli ocenení za odvahu, že v mimoriadnej situácii riskovali vlastný život pre záchranu uviaznutých.

„Ocenila som dvoch hasičov, ktorí pod hrozbou toho, že stratia to najcennejšie, vlastný život, sa výťahovou šachtou bez istenia šplhali až na ôsme poschodie. V bytovke dávali inštrukcie jednotlivým ľudom, ktorí v tej bytovke a bytoch boli, aby vedeli, kam sa majú zhromažďovať. Smerovali ich k oknám, kde čakali na výškovú techniku. Myslím, že za tento hrdinský čin sú dnes spravodlivo ocenení,“ vysvetlila Saková.

Tá ocení aj všetky ostatné záchranné zložky, ktoré na mieste tragédie zasahovali.

„Pripravili sme pre nich jednu milú povinnosť a v januári ich očakávame v Bratislave. Myslím, že viacerí aj tam budú ocenení,“ dodala Saková.

Ceremóniu prerušilo oznámenie o plyne

Len pár minút po udelení ocenenia v Prešove zaznelo na zaplnenej stanici ohlásenie potrebného výjazdu.

„Pozor, pozor, ulica Sibírska, pani cíti plyn na deviatom poschodí,“ zaznelo z rozhlasu hasičov.

Hasiči, ktorí získali ocenenie, ihneď utekali na zásah na sídlisko Sekčov, keďže boli v službe.

Nakoniec sa však, našťastie, nič vážne nestalo a išlo len o planý poplach.

Na mieste boli hasiči aj plynári, ktorí situáciu dôkladne preverili a nezistili žiaden únik plynu.

Hasičom ďakovala aj Turčanová

Hasičom poďakovala aj primátorka mesta Andrea Turčanová (KDH).

„V tomto adventnom čase by sme si priali stretnúť sa pri inej príležitosti, ale život to zariadil inak. Všetky pohľady sa mali upierať na vianočný stromček v centre Prešova, ten však ostal zahalený v tme. Chceli sme ho rozsvietiť 6. decembra, no namiesto toho nás zasiahlo obrovské nešťastie. S niečím podobným sa nestretol nikto z nás, ani profesionálni hasiči, ani ďalšie záchranné zložky. Napriek tomu ani na moment nezaváhali,“ ocenila nasadenie a riskovanie vlastných životov hasičov Turčanová.

Poďakovala sa okrem hasičov aj všetkým zložkám, ktoré pomáhali pri zásahu.

Zásah nemá na Slovensku obdobu

Zasahujúcim poďakoval aj prezident HaZZ Pavol Nereča.

„Tento zásah nemá v dejinách Slovenska obdobu. Vaše nasadenie, vaša profesionalita a skúsenosti z tohto zásahu budú podnetné aj pre ďalšie generácie mladých hasičov a záchranárov,“ povedal Pavol Nereča.

Rovnako sa k nemu pridal aj prešovský krajský riaditeľ.

„Som veľmi rád, že ste sa domov vrátili živí. Bolo nám veľkou cťou s vami pracovať. Ďakujeme zvlášť aj vám, pani ministerka, za podporu v najťažších chvíľach. Dovoľte mi aj v mene vás vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré tam prišli o svojich najbližších. Česť ich pamiatke,“ povedal riaditeľ KR HaZZ Prešov Ján Goliáš.

Na mieste pomáhali profesionálom aj dobrovoľní hasiči.

Celý zásah však od začiatku čelil kritike.

„Mnohí tí, ktorí v papučiach sedia doma a píšu, sú ďaleko 'múdrejší' ako vy, ktorí ste riskovali životy. Vy, ktorí ste stáli s nerovným nepriateľom, nerovným živlom, s ktorým ste si nakoniec poradili. Tí múdri si neporadili so sebou. Ja vás chcem poprosiť, toto vypusťme z našich hláv. Vy to nemôžete mať vo svojich hlavách a srdciach. Urobili ste obrovský kus roboty a zachránili ste veľké množstvo ľudí a riskovali ste svoje životy,“ povedal prezident dobrovoľných hasičov Pavol Ceľuch.

Do Prešova sa prišiel poďakovať a oceniť prácu hasičov aj branno-bezpečnostný výbor.

Saková: Zásah kritizovali pseudoodborníci

Podľa ministerky bol zásah zvládnutý a všetky rozhodnutia veliteľa zásahu boli vzhľadom na situáciu podľa nej správne.

„Mňa veľmi mrzí, že sa v médiách oznamujú a hodnotia veci nejakými pseudoodborníkmi, ktorí stoja za páskou a sú od miesta výbuchu pol kilometra a presne hodnotia to, čo majú spraviť. Ja si nedovolím predstaviť, že by hasiči kritizovali prácu lekárov, učiteľov a podobne. Ja stojím za svojimi kolegami a mrzí ma, že po zásahu, ktorý spravili vysoko profesionálne, sedeli na stanici a boli smutní z toho, že nie sú naši hrdinovia, ale že verejnosť ich kritizuje,“ povedala Saková.

Na zásahu sa podieľalo približne 90 profesionálnych hasičov, 26 dobrovoľných hasičov, približne 100 príslušníkov Policajného zboru a približne 15 príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Na mieste boli aj zdravotníci, samaritáni a príslušníci Červeného kríža.