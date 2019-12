Česká firma zbúra špeciálnym strojom bytovku v Prešove zdarma

Povedali nám presný postup, ako pôjde panelák k zemi.

13. dec 2019 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. V najbližších dňoch sa má začať demolácia bytovky na Mukačevskej 7 v Prešove, ktorá je po výbuchu plynu zničená.

Do Prešova príde špeciálny stroj, jedinečný v rámci celej Európy.

Riaditeľ firmy a konateľ spoločnosti Cannoneer group Zbyněk Ortman pre Korzár vysvetlil, ako bude prebiehať prevoz, demolácia budovy a za ako rýchlo zvládnu tieto práce.

Podobne ako aj ostatní, aj oni sa pripojili k pomoci mestu a demoláciu vykonajú zdarma.

Ako prebieha prevoz techniky a kedy by mala doraziť do Prešova?

- Aktuálne sa rieši povolenie na slovenskej strane, ale predpokladám, že ho dostaneme. Tie prepravy sú vždy zložité, lebo sa k nim vyjadrujú jednotlivé správy údržby ciest krajov a konkrétnych úsekov. Zatiaľ sú všetci veľmi ochotní a ide to neobvykle rýchlo, všetci to berú tak trošku ako charitatívnu záležitosť. Predpokladám, že povolenia budú počas štvrtka vybavené. Robí na tom celý tím ľudí. Dnes (vo štvrtok - pozn. red.) sa nakladá ten stroj, je to obrovský pásový demolačný bager. Má 214 ton, rozoberá sa na štyri technologické celky a vezie sa to na štyroch podvalníkoch (príves na prepravu nadrozmerných nákladov - pozn. red.). Vo štvrtok sa odpojilo rameno a rozoberá sa celý stroj. Zvlášť sa uložia pásy a zvlášť sa uložila strojová základňa. Myslím si, že v priebehu štvrtka budeme naložení a niekedy okolo 22. hodiny máme povolený prejazd cez hlavné mesto Praha. Už vo štvrtok by sa konvoj teda mal dať do pohybu. Myslím si, že v Prešove by sme mali byť približne v sobotu ráno.

Odkiaľ vyráža konvoj?

- My ten stroj máme v Kladne.

Takže stroj sa rozoberie a prevezie kamiónmi?