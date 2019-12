Dobrovoľní hasiči sa zastali profesionálov: Odviedli skvelú prácu

Nahnevali ich reakcie na internete.

14. dec 2019 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Pri požiari bytovky na Mukačevskej 7 v Prešove zasahovali po výbuchu plynu popri profesionálnych hasičoch aj tí dobrovoľní.

„Keď si zoberieme situáciu z tých posledných pár dní, ktorá v Prešove je, zásah na Sídlisku III a nenávistné komentáre voči hasičom, že nevedeli, čo majú robiť, nemali techniku, a tak ďalej, je to veľmi nepekné, že sa takíto kvázi odborníci vyjadrujú k práci záchranných zložiek,“ hovorí Branislav Obal, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) mesta Prešov.

„Obrovská úcta a rešpekt voči profesionálom, ktorí tam boli, lebo nebol to obyčajný zásah. Je to jedna z najväčších tragédií na Slovensku. Naposledy bolo niečo také v Prešove výbuch bytovky na Zápotockého v 70. rokoch,“ oceňuje Obal prácu svojich profesionálnych kolegov.

Upozornil, že nevedeli, do čoho idú, išli aj po výťahovej šachte bez istenia a snažili sa ľudí zachrániť.

„Tých 39 zachránených je luxusné číslo na to, čo všetko sa mohlo stať,“ zdôrazňuje.

Stať sa mohlo čokoľvek

Čo všetko sa teda mohlo stať?

„Z bytovky mohlo čokoľvek spadnúť. Či už panely napoly odštiepené, na streche boli vysielače, čokoľvek, stačilo, že by kúsky niečoho padali. Veď po výbuchu boli v okruhu niekoľkých desiatok metrov rozmetané kusy betónu. Nepáči sa mi, že ľudia sa vyjadrujú, že hasiči neskoro postavili plošinu. Keď raz sú na tej ploche zvyšky betónu, nedá sa tam dostať. Taktiež vojaci odtláčali autá, policajti sa snažili zistiť, komu patria. Nedalo sa tam prejsť.“

Podľa Obala je to problém sídlisk nielen v Prešove.

Jeho slová potvrdzuje aj dobrovoľný hasič Lukáš Belej.

„Nedalo sa prejsť, neboli prístupové komunikácie, aj niektorí vodiči občas zazmätkovali. Neboli zvyknutí na vytváranie záchranárskych uličiek. Verím, že to pomôže, keď to už začne od prvého januára platiť v zákone. Veľmi by pomohlo aj ohľaduplnejšie parkovanie ľudí. Museli sa tiež zrezávať stromy pri bytovkách. To všetko zaberalo čas, ktorý mohol byť venovaný záchrane životov, ale muselo sa to riešiť.“

Reálne to inak spraviť nešlo. Plošina potrebuje pevný povrch, aby sa dala rozložiť. Nedá sa rozložiť na trávnatom povrchu.

Nosiči vody

Dobrovoľní hasiči z Prešova i z okolitých obcí boli vyrozumení operačným strediskom, že došlo k výbuchu bytovky a že je potrebné čo najväčšie nasadenie síl a prostriedkov.